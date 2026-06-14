Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận: Từng bước xây dựng mô hình 'cao tốc số' 14/06/2026 16:09

(PLO)- Tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý số ngay trong giai đoạn thi công, hướng tới hình thành mô hình “cao tốc số”.

Ngày 14-6, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo báo cáo của Ban điều hành dự án, tuyến cao tốc có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỉ đồng. Đây là dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, do liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Đèo Cả đại diện đứng đầu.

Hiện toàn dự án đã huy động gần 1.100 nhân sự, khoảng 400 máy móc, thiết bị, tổ chức 64 mũi thi công. Sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.300 tỉ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xây lắp.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án đang triển khai mô hình quản lý số ngay từ giai đoạn thi công, hướng tới hình thành “cao tốc số”

Điểm đáng chú ý là dự án đang triển khai mô hình quản lý số ngay từ giai đoạn thi công, hướng tới hình thành “cao tốc số”. Theo đó, dữ liệu công trình được quản lý xuyên suốt từ thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán đến vận hành và bảo trì.

Dự án áp dụng nền tảng quản lý số tích hợp môi trường dữ liệu chung (CDE), mô hình thông tin công trình (BIM) và công nghệ bản sao số (Digital Twin). Toàn bộ dữ liệu về tiến độ, chất lượng, khối lượng, nhân sự, thiết bị, an toàn lao động và thanh toán được hợp nhất trên một hệ thống tập trung, cho phép cập nhật và theo dõi theo thời gian thực.

Ở cấp hiện trường, các đơn vị có thể cập nhật nhật ký thi công, hình ảnh, khối lượng và hồ sơ nghiệm thu trực tiếp trên nền tảng số. Trong khi đó, hệ thống điều hành giúp theo dõi đồng thời tiến độ, sản lượng, chi phí và an toàn lao động trên toàn tuyến, qua đó kịp thời phát hiện các hạng mục chậm tiến độ hoặc phát sinh bất thường.

Công nghệ Digital Twin cho phép hình thành bản sao số của tuyến cao tốc, gắn với dữ liệu thực tế về tiến độ, chất lượng và khối lượng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dự án vẫn đối mặt với những khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu. Hiện còn khoảng 117 ha chưa giải phóng, trong đó khoảng 20,6 ha ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng tặng quà, động viên công nhân thi công dự án

Hơn 6% giá trị xây lắp đã hoàn thành nhưng mặt bằng và vật liệu tiếp tục là rào cản chính của dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Về vật liệu, dự án cần khoảng 3,7 triệu m³ cát và 3 triệu m³ đá, nhưng đến nay mới tập kết được khoảng 150.000 m³ cát.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao việc triển khai mô hình “cao tốc số”, cho rằng đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, đồng thời nghiên cứu, nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ số trong các dự án hạ tầng thời gian tới.