Gấp rút thi công, giải ngân vốn tại 2 đoạn cao tốc qua Đà Nẵng 16/06/2026 14:25

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu gấp rút thi công, giải ngân vốn hai đoạn cao tốc qua Đà Nẵng.

Sáng 16-6, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (TP Đà Nẵng).

Theo ông Lê Thanh Bình, Phó giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có một gói thầu xây lắp, đến nay đã thực hiện hơn 97% giá trị hợp đồng.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: PV

Tiến độ thi công và giải ngân vốn bị chậm, nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng. Người dân cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục còn lại của đường gom hai bên.

Ông Bình cho hay, hiện nay TP Đà Nẵng mới triển khai được 2/3 khu tái định cư phục vụ dự án. Vốn đầu tư công giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đã xong, còn gần 400 tỉ đồng chưa được giải ngân cho các khu tái định cư.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, hiện còn tồn tại vướng mắc về phạm vi khớp nối giữa cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và dự án nút giao Túy Loan.

Báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng cho hay, đoạn khớp nối này dài khoảng 40 m và chưa thuộc phạm vi đầu tư của dự án nút giao Túy Loan.

Nếu đoạn tuyến này không được xem xét đầu tư đồng bộ sẽ tạo thành điểm nghẽn trên tuyến, ảnh hưởng đến khả năng kết nối, khai thác liên tục và phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án sau khi đưa vào sử dụng.

Theo ông Lương Thạch Vỹ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, sở sẽ họp với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP để tháo gỡ vướng mắc này.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho rằng, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan chỉ còn thời gian đến hết quý 3-2026, phải gấp rút hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Nếu không giải ngân được thì phải báo cáo Chính phủ để trả lại.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn (áo xanh) tại buổi kiểm tra. Ảnh: PV

Theo ông Văn, đoạn cao tốc này từ lúc thông xe tháng 8-2025 đến nay đã kéo dài gần một năm chỉ vì chờ giải ngân vốn đầu tư công cho các khu tái định cư. Bộ sẽ có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng để giải quyết.

Ông Văn cũng đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng hỗ trợ tổ chức bảo vệ thi công tại một số vị trí người dân ngăn cản.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn kiểm tra dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối TP Huế - TP Đà Nẵng) lên bốn làn xe.

Qua kiểm tra, ông Văn đánh giá khối lượng thi công đã đạt 93%. Công việc không còn nhiều, các nhà thầu phải cố gắng thi công dứt điểm trong tháng 6-2026.

Riêng hai vị trí sạt lở nghiêm trọng tại Km50 (địa phận Đà Nẵng) và Km13 (địa phận TP Huế), ông Văn giao Cục kinh tế - quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý trong tháng 6.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp nhà thầu thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công của dự án.