Công an TP Huế cảnh báo nguy cơ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão 24/10/2025 10:46

(PLO)- Ngày 24-10, Công an TP Huế xác nhận đơn vị đã phát cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão trên cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Công an TP Huế, đây là tuyến giao thông huyết mạch nối TP Huế và TP Đà Nẵng, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt khi đường này đang trong giai đoạn thi công mở rộng.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhất là vào mùa mưa.

Lực lượng chức năng cảnh báo tuyến giao thông này có đặc thù nhiều đèo dốc, khúc cua liên tiếp, mặt đường có độ nghiêng, độ bám thấp. Khi trời mưa lớn, mặt đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, khiến việc điều khiển phương tiện rất khó khăn.

Nguy cơ tai nạn cao, nhất là với xe tải, xe container, xe khách đường dài. Thực tế thời gian qua, đã có nhiều trường hợp xe bị trơn trượt bánh, thậm chí lật xe khi vào cua, phanh gấp hoặc chạy tốc độ cao trên tuyến.

Bên cạnh đó, do đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, có nhiều vách núi cao, taluy dốc, nguy cơ sạt lở đất đá luôn thường trực. Mưa lớn kéo dài khiến kết cấu đất đá bị yếu đi, dễ sụt trượt, sạt lún, đe dọa trực tiếp an toàn đối với người, phương tiện.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua tuyến La Sơn - Túy Loan cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, giữ khoảng cách an toàn.

Đồng thời, chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn của xe, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng trước mỗi hành trình. Tuyệt đối chú ý quan sát các biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp đột ngột trên các đoạn dốc hoặc khúc cua.

Khi trời mưa quá to hoặc sương mù dày đặc, nên chủ động tìm điểm dừng đỗ an toàn để nghỉ ngơi, chờ thời tiết cải thiện trước khi tiếp tục di chuyển.

Đặc biệt, khi đi qua các đoạn đường có vách núi dựng đứng, lái xe cần hết sức cảnh giác các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới trên đường, đất đá rơi vãi, hoặc tiếng động lạ từ sườn đồi.

Cao tốc nối Huế và Đà Nẵng đang được thi công mở rộng. Ảnh: N.DO

Nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở phía trước, tuyệt đối không được cố gắng vượt qua. Lái xe cần dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo, thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Thời gian qua, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão.