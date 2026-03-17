Thời điểm AFC ra lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia 17/03/2026 06:39

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John ngày 16-3 xác nhận quy trình kỷ luật chính thức đã được khởi động và vụ việc đang bước vào giai đoạn quan trọng trước khi có phán quyết cuối cùng cho bóng đá Malaysia.

AFC chưa vội ra kết luận

FAM cùng các cầu thủ liên quan đã được yêu cầu gửi bản giải trình chính thức trong thời hạn từ 7 đến 10 ngày. Đây là quy trình quen thuộc trong các vụ việc kỷ luật ở cấp độ quốc tế, nhằm đảm bảo mọi bên liên quan có cơ hội trình bày quan điểm và cung cấp các bằng chứng cần thiết trước khi cơ quan kỷ luật đưa ra kết luận.

Hiện tại, Ủy ban Kỷ luật AFC vẫn đang chờ phản hồi đầy đủ từ phía FAM. Sau khi nhận đủ các bản giải trình và tài liệu bổ sung, cơ quan này sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét toàn bộ hồ sơ vụ việc. Chỉ sau quá trình đánh giá toàn diện đó, AFC mới đưa ra phán quyết chính thức cho bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch bị cho là không hợp lệ trong các trận đấu quốc tế. Ảnh: EPA.

Theo nhiều nguồn tin, quyết định xử phạt đối với Malaysia nhiều khả năng sẽ được công bố trong vài tuần tới, ngay sau khi giai đoạn giải trình kết thúc và các tài liệu liên quan được phân tích đầy đủ. Điều này đồng nghĩa với việc thời điểm AFC đưa ra kết luận cuối cùng đang đến rất gần.

Trong quá trình xem xét, AFC cho biết họ sẽ cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau. Nội dung giải trình từ FAM đóng vai trò quan trọng, bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ nếu có. Ngoài ra, cơ quan kỷ luật cũng sẽ tham khảo những tiền lệ pháp lý trước đó, bao gồm các quyết định từ FIFA cũng như các phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Vụ việc bắt nguồn từ bê bối liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia thông qua các hồ sơ có dấu hiệu sai lệch. Theo các kết quả điều tra ban đầu, một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc gia đình của các cầu thủ này bị nghi làm giả nhằm hợp thức hóa quyền khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tổng thư ký AFC Windsor cho biết quy trình xử lý vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Ảnh: TNST.

FIFA trước đó đã tiến hành xem xét và kết luận rằng những cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia theo các quy định về quốc tịch thể thao. Sau đó, vụ việc tiếp tục được đưa lên CAS trong quá trình kháng cáo, nhưng phần lớn kết luận ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Khó đình chỉ thi đấu tuyển Malaysia

Tổng thư ký AFC cho biết tổ chức này hy vọng quá trình xử lý sẽ sớm khép lại. Theo ông Windsor John, vụ việc đã kéo dài nhiều tháng và tạo ra áp lực đáng kể đối với các cơ quan quản lý bóng đá châu Á.

Một trong những lý do khiến AFC phải đẩy nhanh tiến độ là bởi quyết định cuối cùng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của vòng loại Asian Cup 2027. Nếu các hình thức kỷ luật liên quan đến kết quả thi đấu được áp dụng, bảng xếp hạng của các đội tuyển sẽ thay đổi.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang chịu án treo giò 1 năm từ FIFA. Ảnh: TNST.

Ông Windsor John cũng nhấn mạnh rằng trường hợp của Malaysia không thể được xem giống với tiền lệ từng xảy ra với đội tuyển Đông Timor. Trước đây, bóng đá Đông Timor từng bị AFC áp dụng án phạt nghiêm khắc sau khi phát hiện hàng loạt cầu thủ được nhập tịch bằng giấy tờ giả.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thời điểm phát hiện vi phạm. Trong trường hợp Đông Timor, các sai phạm chỉ được phát hiện khi giải đấu đã kết thúc. Khi đó, kết quả thi đấu không thể bị thay đổi hồi tố. Vì vậy, AFC đã lựa chọn biện pháp cấm đội tuyển này tham dự vòng loại Asian Cup 2023 như một hình thức xử phạt cho các giải đấu kế tiếp.

Ngược lại, vụ việc liên quan đến Malaysia được phát hiện khi các giải đấu vẫn đang diễn ra. Điều này khiến cách xử lý có thể khác biệt về mặt thủ tục cũng như phạm vi ảnh hưởng đối với các trận đấu đã diễn ra.

Trong trường hợp bị xử thua Việt Nam 0-3, bóng đá Malaysia chắc chắn dừng cuộc chơi Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Dù vậy, AFC khẳng định mọi quyết định vẫn phải dựa trên quá trình đánh giá pháp lý chặt chẽ. Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này phải đảm bảo rằng các bằng chứng, hồ sơ và lời giải trình đều được xem xét đầy đủ trước khi đưa ra bất kỳ hình thức xử phạt nào.

Ngay cả khi phán quyết được ban hành, FAM vẫn có quyền tiếp tục kháng cáo nếu không đồng ý với mức án. Trình tự pháp lý thông thường là khiếu nại trong hệ thống của AFC trước khi vụ việc có thể được đưa lên CAS.