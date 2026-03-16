AFC chậm ra phán quyết vì lo vỡ trận Việt Nam - Malaysia 16/03/2026 06:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa có động tĩnh gì sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) căn cứ vào lệnh trừng phạt của FIFA xử 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch “lậu” treo giò một năm.

Tranh cãi liên quan đến các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đang trở thành tâm điểm của bóng đá châu Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang chuẩn bị sẵn các phương án pháp lý, thậm chí có thể đưa vụ việc lên FIFA nếu phán quyết cuối cùng của AFC bị đánh giá là thiếu công bằng.

Công lý cho đội tuyển Việt Nam

Theo nhiều nguồn tin nội bộ, VFF đang theo dõi rất sát diễn biến của vụ việc và sẵn sàng kháng cáo nếu quyết định cuối cùng của AFC không đảm bảo nguyên tắc công bằng trong thi đấu. Trọng tâm của tranh chấp nằm ở tư cách hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch đã khoác áo đội tuyển Malaysia trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ việc bắt đầu bùng lên sau khi CAS giữ nguyên các lệnh trừng phạt mà FIFA từng áp đặt trước đó. Theo các báo cáo liên quan, 7 cầu thủ Malaysia bị xác định đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch. Những cái tên được nhắc đến gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces.

Các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia ra sân trong hai trận thắng Nepal và Việt Nam. Ảnh: TNST.

Quyết định của CAS đã khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, bởi nếu các cầu thủ này thực sự không đủ điều kiện thi đấu, những trận đấu mà họ tham gia phải bị xem xét lại kết quả. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nơi hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam đang cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé duy nhất vào vòng chung kết.

Một số quan chức của VFF cho rằng phán quyết cuối cùng của AFC có thể tác động mạnh đến cục diện bảng đấu. Nếu Malaysia bị xác định sử dụng cầu thủ không hợp lệ, họ có thể phải nhận án xử thua theo quy định của FIFA. Luật hiện hành quy định rằng đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện sẽ bị xử thua 0-3, tương tự lệnh trừng phạt của FIFA áp dụng cho đội tuyển Malaysia ở các trận giao hữu.

Trong trường hợp đó, Malaysia phải bị xử thua trong các trận đã sử dụng những cầu thủ nói trên, bao gồm các trận thắng Việt Nam 4-0 và thắng Nepal 2-0 ở loạt trận chính thức vòng loại Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Malaysia mất đi 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Thầy trò HLV Peter Cklamovski khó thoát khỏi án phạt của AFC. Ảnh: TNST.

Cục diện bảng F vì thế có thể thay đổi hoàn toàn. Hiện tại Malaysia đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 12 điểm. Lào có 3 điểm còn Nepal chưa giành có điểm nào. Nếu tuyển Malaysia bị trừ điểm, họ chỉ còn 9 điểm, trong khi Việt Nam sẽ vươn lên nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé duy nhất bảng F tham dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Vì sao AFC chưa xử phạt Malaysia?

Trong kịch bản Malaysia mất điểm, đội tuyển Việt Nam chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng. Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn một trận chưa thi đấu, điều càng khiến khoảng cách trở nên an toàn hơn nếu Malaysia bị xử thua.

Một số chuyên gia nhận định rằng nếu tình huống này xảy ra, HLV Kim Sang-sik thậm chí có thể điều chỉnh chiến lược nhân sự trong giai đoạn tiếp theo. Thay vì phải dốc toàn lực cho trận tái đấu với Malaysia, ban huấn luyện có thể chủ động xoay tua đội hình và tập trung chuẩn bị dài hạn cho những mục tiêu quan trọng như AFF Cup 2026 hay vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sau trận lượt đi thắng 4-0, đội tuyển Malaysia có chuyến làm khách Việt Nam ngày 31-3. Ảnh: TNST.

Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại AFC vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về số phận của đội tuyển Malaysia. Sự chậm trễ này đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách xử lý của cơ quan quản lý bóng đá châu lục.

Một số ý kiến cho rằng việc AFC chưa vội công bố phán quyết có thể liên quan đến yếu tố thương mại và tổ chức giải đấu. Nếu thầy trò HLV Peter Cklamovski bị xử thua và mất điểm ngay lập tức, cục diện bảng đấu sẽ sớm định đoạt. Khi đó, trận tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường chỉ còn mang tính thủ tục.

Điều này chắc chắn không phải là kịch bản mà các nhà tổ chức Asian Cup 2027 mong muốn. Những trận đấu mang tính quyết định luôn có giá trị thương mại rất lớn, từ bản quyền truyền hình cho đến doanh thu quảng cáo và sự quan tâm của người hâm mộ. Một trận đấu mất đi tính cạnh tranh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức hút của giải đấu.

AFC có lẽ phải chờ đến khi hoàn tất vòng bảng Asian Cup 2027 mới ra phát quyết cuối cùng. Ảnh: TAFC.

Chính vì vậy, nhiều người tin rằng AFC đang phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á cần đảm bảo vừa tuân thủ quy định của FIFA, vừa giữ được sự ổn định cho giải đấu và các lợi ích thương mại liên quan.

Trong bối cảnh đó, VFF vẫn giữ thái độ thận trọng. VFF khẳng định đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia theo đúng kế hoạch ban đầu. Ban huấn luyện không muốn để những tranh chấp pháp lý bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các cầu thủ. Dù vậy, VFF cũng phát đi thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình đến cùng. Nếu phán quyết của AFC không phản ánh đúng bản chất của vụ việc, khả năng vụ tranh chấp được đưa lên FIFA hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong lúc chờ đợi quyết định cuối cùng từ AFC, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á vẫn đang dõi theo từng diễn biến của vụ việc. Bởi phán quyết này không chỉ ảnh hưởng đến riêng Malaysia hay Việt Nam, mà còn có thể trở thành một tiền lệ chung quan trọng đối với các vấn đề liên quan đến cầu thủ nhập tịch trong làng bóng châu Á.