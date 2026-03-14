Phản ứng của VFF về sự im lặng khó hiểu từ AFC vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 14/03/2026 12:41

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cân nhắc những bước đi pháp lý mạnh mẽ nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không đưa ra quyết định rõ ràng và công bằng trong vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Theo nhiều nguồn tin, VFF có thể gửi đơn kháng cáo lên cả FIFA lẫn AFC nếu tổ chức quản lý bóng đá châu lục không áp dụng thêm hình phạt sau phán quyết mới nhất của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vi phạm của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Tranh cãi bắt nguồn từ việc Malaysia sử dụng một loạt cầu thủ nhập tịch trong các trận đấu chính thức, trong đó gồm trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Sau quá trình xem xét, FIFA đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau đó đã nộp đơn kháng cáo lên CAS nhằm đảo ngược quyết định này. Tuy nhiên, CAS vừa qua đã bác đơn kháng cáo của FAM, đồng thời giữ nguyên án phạt mà FIFA ban hành.

Điều đáng nói là sau hơn một tuần kể từ khi phán quyết của CAS được công bố, AFC vẫn chưa thông báo thêm bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với Malaysia hoặc các trận đấu có liên quan. Sự chậm trễ này khiến nhiều liên đoàn thành viên, trong đó có Việt Nam, tỏ ra lo ngại.

Theo đó, quyết định cuối cùng của AFC có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Nếu Malaysia bị xác định sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả các trận đấu có thể bị điều chỉnh lại. Trong trường hợp đó, hai trận Malaysia gặp Việt Nam và Nepal sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3 theo đúng quy định.

Trước đây, đội tuyển Malaysia đã giành trọn 6 điểm từ hai trận đấu diễn ra vào tháng 3 và tháng 6-2025. Nếu những kết quả này bị hủy hoặc thay đổi, bảng xếp hạng sẽ đảo lộn hoàn toàn, kéo theo tác động lớn đến cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Một số nguồn tin thậm chí cho rằng Malaysia có thể đối mặt với những hình phạt nặng hơn, trong đó có khả năng bị cấm tham dự Asian Cup 2031 nếu vi phạm được xác nhận ở mức nghiêm trọng.

Trong lúc chờ quyết định cuối cùng từ AFC, VFF vẫn khẳng định đội tuyển Việt Nam giữ sự tập trung tối đa cho công tác chuyên môn. Đội đang chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3. Mọi khâu chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam vẫn diễn ra bình thường và vụ việc pháp lý sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.