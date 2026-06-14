Đại diện châu Á gây địa chấn, Thổ Nhĩ Kỳ ngã sấp mặt 14/06/2026 13:30

(PLO)- Bảng D World Cup 2026 vừa chứng kiến bất ngờ lớn khi đội tuyển Úc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 trên sân BC Place ở Vancouver, Canada.

Trận thắng của tuyển Úc trước đối thủ lớn Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cục diện bảng đấu thay đổi đáng kể ngay sau lượt trận đầu tiên. Bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn, nhưng Úc lại thể hiện bộ mặt đầy ấn tượng. Đại diện châu Á thi đấu kỷ luật, hiệu quả và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Nestory Irankunda mở tỷ số ở phút 27 sau một tình huống tấn công sắc bén. Đến phút 75, Connor Metcalfe ghi thêm bàn thắng để khép lại chiến thắng thuyết phục cho đội bóng xứ chuột túi.

3 điểm đầu tiên giúp Úc vươn lên vị trí thứ hai bảng D với cùng 3 điểm như đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, Úc tạm thời xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, đội chủ nhà Mỹ đã gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, qua đó dẫn đầu bảng với hiệu số +3, trong khi Úc sở hữu hiệu số +2.

Những chú chuột túi xuất thần đánh bại người Thổ 2-0. Ảnh: EPA.

Ở chiều ngược lại, thất bại này đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào tình thế không thuận lợi. Đội bóng từng được nhiều chuyên gia đánh giá là ứng viên có khả năng tạo bất ngờ tại World Cup 2026 lại khởi đầu đầy thất vọng. Với hiệu số -2, Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng thứ ba, còn Paraguay xếp cuối bảng sau trận thua đậm trước Mỹ.

Dẫu vậy, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên với cả hai đội. Ở lượt trận tiếp theo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước vào màn đụng độ mang tính sống còn. Trong khi đó, tâm điểm của bảng D là màn đối đầu giữa Mỹ và Úc, cuộc chạm trán quyết định ngôi đầu khi cả hai đều đang thể hiện phong độ rất cao ngay từ những ngày đầu của World Cup 2026.