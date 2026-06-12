Danh sách 17 mục tiêu chuyển nhượng của MU 12/06/2026 07:59

(PLO)- 17 mục tiêu chuyển nhượng của MU mà Michael Carrick sẽ để mắt tới tại World Cup 2026.

MU sẽ theo dõi sát sao 17 cầu thủ này tại World Cup 2026 vào mùa hè năm nay. Đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị cho một mùa hè chuyển nhượng quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, người vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức, MU dự kiến ​​sẽ tăng cường lực lượng ở nhiều vị trí trong đội hình, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Làm việc cùng với giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada, tân huấn luyện viên của Manchester United Carrick sẽ theo dõi sát sao World Cup 2026, với một số mục tiêu chuyển nhượng được cho là đang được nhắm đến.

MU đang trên đà hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè, với việc tiền vệ Ederson của Atalanta chuẩn bị gia nhập Old Trafford với mức phí khoảng 38 triệu bảng Anh. MU cũng được cho là đang quan tâm đến Sandro Tonali của Newcastle và Mateus Fernandes của West Ham.

Tuy nhiên, vì cả ba cầu thủ đó đều không thi đấu ở Mỹ, Canada hay Mexico trong suốt tháng 6 và tháng 7 tại World Cup 2026, nên dưới đây là 17 mục tiêu mà Manchester United được cho là đang nhắm đến và có thể xem xét chiêu mộ.

Morgan Rogers đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: Maciej Rogowski/Eurasia Sport

17 cầu thủ tham dự World Cup được cho là có khả năng chuyển đến Manchester United:

Rafael Leao (Bồ Đào Nha và AC Milan)

Aurelien Tchouameni (Pháp và Real Madrid)

Jean-Philippe Mateta (Pháp và Crystal Palace)

Zion Suzuki (Nhật Bản và Parma)

Djed Spence (đội tuyển Anh và câu lạc bộ Tottenham)

Tyler Adams (Mỹ và Bournemouth)

Alexis Mac Allister (Argentina và Liverpool)

Nathaniel Brown - (Đức và Eintracht Frankfurt)

Morgan Rogers - (Đội tuyển Anh và Aston Villa)

Elliot Anderson - (Đội tuyển Anh và Nottingham Forest)

Felix Nmecha - (Đức và Borussia Dortmund)

Waldemar Anton - (Đức và Borussia Dortmund)

Julian Ryerson (Đức và Borussia Dortmund)

Yan Diomande - (Bờ Biển Ngà và RB Leipzig)

Bazoumana Toure (Bờ Biển Ngà và Hoffenheim)

Danilo (Brazil và Flamengo)

Matias Fernandez-Pardo (Bỉ và Lille)