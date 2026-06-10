Liverpool chính thức xác nhận Salah và 11 cầu thủ ra đi 10/06/2026 09:40

Liverpool đã xác nhận 12 cầu thủ chia tay đội chủ sân Anfield mùa hè này, trong đó có các ngôi sao đội một như Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konate. Hậu vệ Rhys Williams cũng ra đi sau 15 năm gắn bó, trong đó anh đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự dưới thời HLV Jurgen Klopp trong mùa giải 2021 - 2022.

Một loạt các tài năng trẻ từ học viện đào tạo trẻ Liverpool cũng ra đi, bao gồm James Balagizi và Oakley Cannonier, người từng là cậu bé nhặt bóng đưa cho Trent Alexander-Arnold đá phạt góc nhanh để rồi Liverpool ghi bàn thắng quyết định vào lưới Barcelona trong trận bán kết Champions League nổi tiếng năm 2019.

Kyle Kelly, Afolami Onanuga, Oliver O'Connor, Lucas Pitt, Ben Trueman, Matthew Wright, Prince Cisse và Keyrol Figueroa, con trai của những huyền thoại Premier League Djibril Cisse và Maynor Figueroa, được Liverpool đề nghị gia hạn hợp đồng.

Robertson và Salah đã nói lời tạm biệt Anfield trong một buổi lễ đầy xúc động ở trận hòa với Brentford vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League. Cả hai tuyển thủ Scotland và Ai Cập đều được HLV trưởng lúc bấy giờ là Arne Slot đưa ra khỏi sân và nhận được những tràng pháo tay đặc biệt từ fan.

Salah chia tay Liverpool như một huyền thoại. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, quãng thời gian của Konate tại Merseyside kết thúc sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với ban lãnh đạo Liverpool. Konate từng bóng gió anh sắp gia hạn hợp đồng sau chiến thắng trước Everton hồi tháng tư. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận về các điều khoản, dẫn đến việc cầu thủ 27 tuổi này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do với đích đến là Real Madrid.

Robertson, 32 tuổi đã chính thức trở thành cầu thủ của Tottenham Hotspur vào thứ Sáu tuần trước. Tottenham thông báo hậu vệ cánh người Scotland sẽ chuyển đến thủ đô London sau quãng thời gian gặt hái nhiều danh hiệu tại Anfield. Robertson sẽ hội ngộ với HLV Roberto De Zerbi sau World Cup 2026, nơi anh sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Scotland.

Tân HLV trưởng của Liverpool Andoni Iraola sẽ có cơ hội quan sát các cầu thủ mới khi họ trở lại tập luyện trước mùa giải vào tháng tới, nhưng ông sẽ thiếu vắng ba cầu thủ chủ chốt dưới thời Jurgen Klopp và Arne Slot khi họ chuyển đến những bến đỗ mới.

HLV người Tây Ban Nha này đã mang đến niềm tin mới cho những tài năng trẻ triển vọng tại Trung tâm Huấn luyện AXA ở Kirkby khi ông tiết lộ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với đội ngũ truyền thông nội bộ của CLB rằng các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội trong giai đoạn tiền mùa giải.

HLV Andoni Iraola nói: "Đối với tôi lúc này, tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả là nói chuyện với các cầu thủ. Một số người sẽ được nghỉ ngơi sau mùa giải, một số người sẽ ở cùng đội tuyển quốc gia. Tôi muốn nói chuyện với ban huấn luyện, với những người đã ở đây mỗi ngày, những người hiểu rất rõ các cầu thủ, để họ sẵn sàng nhất có thể cho ngày đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Tôi nghĩ, đặc biệt là với nhiều cầu thủ trẻ sẽ tham gia giai đoạn tiền mùa giải cùng chúng tôi, có rất nhiều điều cần quan tâm về khâu tổ chức, về đội ngũ nhân viên, về cách chúng ta có thể tạo ra bầu không khí, môi trường tốt nhất để khi họ đến vào ngày đầu tiên, mọi người đều cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta có thể thực hiện quá trình thích nghi này, điều mà sẽ cần thời gian, càng sớm càng tốt".

Kareem Ahmed dẫn đầu danh sách các cầu thủ trẻ rời Anfield, tiếp theo là Emmanuel Airoboma, DJ Bernard, Josh Davidson, Terence Miles và Jacob Poytress. Balagizi có hai lần ngồi trên băng ghế dự bị của đội một trong sự nghiệp tại Liverpool trong mùa giải giành cú đúp cúp quốc nội năm 2022, khi anh là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong các trận thắng trước Shrewsbury và Norwich.

Cannonier không còn là cầu thủ của đội chủ sân Anfield. ẢNH: LIVERPOOL

Cannonier chính thức chấm dứt sự nghiệp tại Liverpool, 5 năm sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB. Tiền đạo này đã thử việc tại Leeds United vào tháng 1 năm 2025 nhưng thương vụ không thành công.

Sau màn trình diễn xuất sắc trong trận lội ngược dòng lịch sử của Liverpool trước Lionel Messi và các đồng đội ở Barca tại Champions League, HLV Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi cậu bé khi đó mới 14 tuổi. Trước đó, Mourinho từng nói: "Nếu bạn muốn ném biên nhanh, các cậu bé nhặt bóng cần biết bạn muốn ném biên nhanh.

Quả bóng phải đến thật nhanh. Trong trận đấu này, cậu bé (Cannonier) rất thông minh, rất nhanh nhẹn. Tôi không biết cậu bé đó có phải là cầu thủ của học viện đào tạo trẻ Liverpool hay không, nhưng cậu bé biết mình phải làm gì".