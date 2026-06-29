Mourinho muốn loại ngôi sao của Real Madrid, hoàn tất vụ chuyển nhượng bom tấn 29/06/2026 08:29

Tân HLV của Real Madrid Jose Mourinho đang hoạt động vô cùng tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và ông muốn có Enzo Fernandez, nhưng có thể phải đẩy 1 ngôi sao rời Bernabeu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn bổ sung một tiền vệ mới vào đội hình Real Madrid và đang nhắm đến ngôi sao đang đá tại Premier League cho Chelsea là Enzo Fernandez.

Cầu thủ người Argentina đã công khai bày tỏ ý định chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha, ca ngợi Real Madrid là nơi đáng sống và từ chối cam kết gắn bó với Chelsea. Điều đó dẫn đến việc anh bị HLV Liam Rosenior đình chỉ thi đấu một thời gian ở mùa giải trước.

Enzo Fernandez gia nhập Chelsea với giá 106 triệu bảng Anh và lập tức gây ấn tượng tại Premier League. Nhưng sức hút của Real Madrid có thể quá lớn và ESPN cho biết HLV Mourinho xem Fernandez là mục tiêu hàng đầu. Nếu gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha muốn đạt được thỏa thuận, họ có thể sẽ phải bán đi một số thành viên trong đội hình hiện tại.

HLV Jose Mourinho rất muốn Enzo Fernandez gia nhập Real Madrid. ẢNH: PA WIRE

Real Madrid đã tạm dừng mọi thương vụ chiêu mộ tiền vệ cho đến khi bán được cầu thủ, và Eduardo Camavinga có thể là một cái tên lớn chia tay CLB. Real Madrid đã xác nhận việc Dani Ceballos ra đi vào thứ Sáu vừa qua và ngôi sao người Pháp Camavinga có thể sẽ nối gót khi có nhiều CLB Anh quan tâm, nhưng bản thân Camavinga lại muốn ở lại, điều này có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Real Madrid cũng đang cân nhắc về tương lai của Aurelien Tchouameni, cầu thủ được nhiều CLB ở Anh, trong đó có Manchester United, đánh giá cao. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không loại trừ khả năng Tchouameni ra đi nếu nhận được lời đề nghị đáng kể, nhưng Tchouameni được xem là tiền vệ phòng ngự duy nhất nhận được sự tin tưởng trong đội hình, điều này có thể dẫn đến việc anh ở lại.

Cucurella, người cũng vừa rời Chelsea gia nhập Real Madrid, đã lên tiếng ủng hộ việc chiêu mộ Enzo Fernandez và nói với tờ báo Marca của Tây Ban Nha: “Enzo Fernandez là một cầu thủ tuyệt vời và là bạn của tôi. Anh ấy đã chúc mừng tôi về việc ký hợp đồng với Real Madrid, Cucurella nói, “Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra với anh ấy. Tôi sẽ rất hạnh phúc. Chúng tôi rất hạnh phúc ở Chelsea, và cả hai có cơ hội ký hợp đồng với Real Madrid trong cùng một mùa hè… Tôi hy vọng anh ấy sẽ may mắn và trở thành cầu thủ của Real Madrid".

Ibrahima Konate không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Liverpool và Bernardo Silva đã để hợp đồng với Manchester City hết hạn. Cả hai cầu thủ đều có thể chuyển nhượng tự do và họ sẽ đến Real Madrid. Cầu thủ người Hà Lan Denzel Dumfries cũng sẽ gia nhập đội chủ sân Bernabeu để tăng cường chất lượng ở vị trí hậu vệ phải.