Tuyển Canada lập hat-trick đầu tiên, vượt qua quyết định kỳ lạ tại World Cup 29/06/2026 09:15

(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.

Sáng nay 29-6, chủ nhà World Cup 2026 Canada đã trở thành đội đầu tiên vào vòng 16 đội sau khi đánh bại Nam Phi với tỉ số 1-0 tại Sân vận động Los Angeles (Mỹ) nhờ bàn thắng vàng ở phút 90+2 của Eustaquio. Tuyển Canada lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng 16 đội 1 kỳ World Cup.

Canada cũng đã trở thành quốc gia chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup nam phải thi đấu một trận đấu ngoài nước mình. Điều này là do Canada chỉ xếp thứ hai ở bảng B. Đây là quyết định mà tờ Mirror (Anh) gọi là kỳ lạ nhất lịch sử World Cup.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã lên lịch cho đội á quân bảng B (Canada) đối đầu với đội á quân bảng A (cuối cùng là Nam Phi) tại Sân vận động Los Angeles. Trận đấu này là cuộc chạm trán đầu tiên thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Nếu Canada đứng đầu bảng B, họ đã được đá các trận vòng knock-out trên sân nhà.

Eustaquio (phải) ăn mừng bàn thắng duy nhất trận. ẢNH: AFP

Hai đội đã thi đấu rất quyết liệt, và Canada phải chờ đến phút bù giờ mới ghi bàn. Stephen Eustaquio trở thành người hùng của Les Rouges ở phút thứ 92. Bàn thắng đến khi Eustaquio nhận bóng bên ngoài khu vực phạt đền, cầu thủ của LAFC sau đó tung cú sút vào góc phải khung thành khiến thủ môn Ronwen Williams không thể cản phá.

Vài khoảnh khắc sau, trọng tài Joao Pedro Silva Pinheiro thổi còi kết thúc trận đấu, đưa Canada vào vòng tiếp theo. Ở vòng 16 đội, Canada sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu giữa Hà Lan và Morocco.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Jesse Marsch, HLV trưởng đội tuyển Canada. Ông bày tỏ niềm vui sướng cùng toàn đội khi họ ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Nam Phi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Canada giành quyền vào vòng 16 đội tại World Cup.

HLV Jesse Marsch đã tiến vào giữa đám đông cầu thủ đang tụ tập và đưa ra một câu nói khích lệ. "Các chàng trai, hãy nhớ hai năm chúng ta đã ở bên nhau. Hãy nhớ cách chúng ta đã thảo luận về kế hoạch trận đấu, giữ vững bản sắc, chơi tấn công mạnh mẽ và phát huy tối đa những phẩm chất mà các bạn có", HLV người Mỹ Marsch chia sẻ đầy nhiệt huyết.

Sau đó, ông Jesse Marsch gọi các cầu thủ của mình là những anh hùng của Canada vì tầm ảnh hưởng đáng kể mà họ đã tạo ra đối với thế hệ trẻ bước vào môn thể thao này. Canada cũng không hề mắc sai lầm khi đăng cai World Cup lần này.

HLV Jesse Marsch (trái) hết lời ca ngợi các học trò. ẢNH: AFP

"Các bạn đã thể hiện phẩm chất tuyệt vời. Các bạn là những anh hùng của Canada. Những anh hùng của thế hệ trẻ tương lai của đất nước này, những người sẽ tham gia vào môn thể thao này. Môn thể thao này có một tương lai tươi sáng nhờ các bạn", HLV Jesse Marsch tiếp tục, "Các bạn nên rất tự hào về bản thân mình.

Các bạn nên rất tự hào về trận đấu này. Các bạn chưa bao giờ mất niềm tin; các bạn luôn chiến đấu vì mục tiêu đó, vì từng điểm số, vì từng khoảnh khắc. Các bạn là những người hùng của Canada".