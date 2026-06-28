Messi lập thêm một kỷ lục đáng kinh ngạc tại World Cup 28/06/2026 13:01

Ngày 28-6, nhà đương kim vô địch Argentina đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại bảng J World Cup 2026 khi đoàn quân của HLV Lionel Scaloni dễ dàng vượt qua Jordan với tỉ số 3-1, và một kỷ lục nữa lại bị Lionel Messi phá vỡ. M10 dường như luôn chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông.

Ngay cả khi được nghỉ ngơi, Lionel Messi vẫn luôn biết cách trở thành ngôi sao của trận đấu một lần nữa. Trong 80 phút đầu của trận đấu một chiều này, tưởng chừng như Argentina không cần Messi cũng chẳng sao. Điều đó xảy ra khi một cầu thủ như Giovani Lo Celso có thể ghi những bàn thắng mà chính Messi cũng phải tự hào. Lautaro Martinez ghi thêm bàn thứ hai và dường như lần này, những kỹ năng thiên phú của đội trưởng tuyển Argentina không còn cần thiết nữa.

Nhưng đúng như đã hứa, Lionel Scaloni đã tung Messi vào sân ở phút thứ 60. Chừng đó thời gian là quá đủ để anh tạo nên một cột mốc lịch sử bóng đá nữa. Với cú sút phạt trực tiếp ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Argentina ở những phút 80, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong bảy trận liên tiếp tại World Cup, chuỗi trận này bắt đầu từ trận gặp Úc ở vòng 16 đội World Cup trước tại Qatar. Ngoài ra, Argentina cũng giành chiến thắng cả ba trận vòng bảng World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Messi ăn mừng bàn thắng. ẢNH: 2026 Eurasia Sport

Việc Messi ngồi dự bị đã tạo cơ hội cho một cầu thủ khác trong màu áo xanh trắng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia tại World Cup lần này. Lo Celso tưởng mình đã ghi bàn ngay trong những phút đầu trận, nhưng bàn thắng của anh đã bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, Lo Celso không chịu khuất phục và đã đưa Argentina vượt lên dẫn trước 1-0 bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp vào góc cao khung thành. Kỹ năng đó ở đâu khi Lo Celso còn thi đấu cho Tottenham?

Martinez suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Argentina khi cú sút của anh chạm cột dọc. Nhưng trong tình huống lộn xộn sau đó, Marcos Senesi bị đá vào đầu khi cố gắng tận dụng bóng bật ra, và trọng tài Istvan Kovacs đã thổi phạt đền. Martinez thực hiện thành công quả phạt đền, đánh bại Yawed Abulaila, nâng tỷ số lên 2-0.

Argentina hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Nicolas Otamendi đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc và Martinez bị Abulaila cản phá. Các học trò của Scaloni cảm nhận được cơ hội để ghi một tỉ số cách biệt lớn. Trong khi các cầu thủ đang gặp khó khăn của Jordan có thể cảm nhận được việc mình sắp lên máy bay rời khỏi Bắc Mỹ, Messi đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt khi anh bước ra đường pitch khởi động.

Tuy nhiên, Jordan rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ bàn thắng của cầu thủ dự bị Mousa Altamari, người đã dứt điểm đánh bại thủ môn Emiliano Martinez ở cự ly gần. Điều này ngay lập tức cho thấy đó là một sai lầm lớn, nhất là khi Argentina đã tung Messi vào sân ngay sau đó.

Argentina lần đầu tiên trong lịch sử thắng 3 trận liên tiếp ở vòng bảng World Cup. Ảnh: 2026 BSR Agency

Chỉ vài phút sau, M10 đã sút phạt trực tiếp vọt xà ngang. Nhưng anh không bao giờ mắc cùng một lỗi hai lần. Và với cú sút phạt tiếp theo, Messi tung cú sút chìm đầy thông minh vượt qua hàng rào chắn của Jordan ghi bàn vào lưới Abulaila, để kết thúc một ngày lẽ ra không bao giờ dành cho anh.

Kết quả trận còn lại của bảng J, Algeria hòa Úc 2-2. Argentina dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, Úc và Algeria cũng dắt tay Algeria cũng dắt tay nhau đi tiếp với 4 điểm, còn Jordan bị loại không có điểm nào.

Ở bảng L, Anh thắng Panama 2-0, còn Croatia thắng Ghana 2-1. Anh (7 điểm), Croatia (6 điểm) và Ghana (4 điểm) cùng nhau vào vòng 32 đội, còn Panama có 0 điểm bị loại. tại bảng K, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0, còn Congo thắng Uzbekistan 3-1. Colombia (7 điểm), Bồ Đào Nha (5 điểm) và Congo (4 điểm) đi tiếp, còn Uzbekistan không có điểm nào bị loại