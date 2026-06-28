9 quy định mới của World Cup 2026 được đón nhận như thế nào? 28/06/2026 06:39

(PLO)- 9 quy định mới của World Cup đã được đón nhận như thế nào, bao gồm cả một thay đổi mà người hâm mộ rất ghét.

World Cup 2026 đã mang đến rất nhiều khoảnh khắc, bàn thắng và kết quả ngoạn mục, nhưng cũng có không ít vấn đề gây tranh cãi trong suốt các trận đấu vòng bảng. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã diễn ra được hai tuần và chúng ta đã được chứng kiến ​​rất nhiều chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi.

May mắn thay, hầu hết các cuộc thảo luận đều xoay quanh bóng đá. Nhưng một trong những điểm đáng chú ý trước khi giải đấu khai mạc là việc liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng 9 luật mới, từ việc cho phép nghỉ giải lao để uống nước giữa hiệp đến việc tăng thêm quyền hạn cho VAR. Giờ đây, chúng ta đã sống chung với những luật mới này đủ lâu để đưa ra đánh giá, vậy chúng được đón nhận như thế nào?

Một số điều đã diễn ra như dự đoán. Việc tạm dừng trận đấu để uống nước, vốn gây tranh cãi gay gắt, đã bị người hâm mộ và giới chuyên gia lên án, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tình trạng các cầu thủ "vật lộn", va chạm trong vòng cấm trước 1 quả đá phạt đã giảm đáng kể do nguy cơ bị trừng phạt.

Trong khi các luật mới được thiết kế để hạn chế việc câu giờ nhìn chung là thành công thì một số vấn đề khác lại không đơn giản như vậy. Ví dụ, có ít tranh luận hơn về cách trọng tài điều khiển các trận đấu. Thật mới mẻ phải không?

Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị thẻ đỏ vì hành vi che miệng nói chuyện với cầu thủ đối phương. ẢNH: MIRROR/GETTY

Và mặc dù chúng ta vẫn từng chứng kiến ​​những quyết định gây tranh cãi của VAR, chẳng hạn như pha đòi phạt đền bất thành của Scotland trước Morocco hay bàn thắng của Đức vào lưới Ecuador, nhưng dường như chúng ta không thảo luận về VAR nhiều như trước đây. Các trọng tài bây giờ ít bị lừa hơn khi 1 cầu thủ dễ dàng ngã vật ra sân chờ đợi 1 tiếng còi thổi phạt.

Tính nhất quán dường như luôn là điểm gây tranh cãi khi nói đến luật chơi và một quy tắc khác, thẻ đỏ tự động dành cho cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ, đã gây ra một số tranh luận khi Jude Bellingham không bị phạt vì hành vi này. Miguel Almiron, cựu tiền vệ của Newcastle, đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Paraguay vài ngày trước đó vì lý do tương tự. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị thẻ đỏ vì hành vi che miệng nói điều gì đó với đối thủ.

Vậy là khi chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của vòng knock-out World Cup, liệu những quy định mới này có thực sự làm cho cuộc sống bóng đá tốt đẹp hơn? Dưới đây là 9 quy định mới, sau đó hãy cho chúng tôi biết ý kiến ​​của bạn.

VAR sẽ được sử dụng để ngăn chặn các pha phạm lỗi và cản trở trước khi thực hiện các quả phạt góc và đá phạt. Tuy nhiên, chỉ đội tấn công mới bị phạt.

Cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ một cách "hung hăng" có thể bị đuổi khỏi sân. Hãy nghĩ đến trường hợp của Miguel Almiron của Paraguay.

Cầu thủ hoặc HLV sẽ nhận thẻ đỏ ngay lập tức nếu rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Quy định này được áp dụng sau khi có những cảnh tượng hỗn loạn trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi.

Các đội có quãng nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp đấu tại World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bạn có năm giây để thực hiện quả ném biên, nếu không đối phương sẽ được hưởng quyền ném biên.

Năm giây để thực hiện quả phát bóng từ khung thành hoặc quả phạt góc, nếu không quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương.

Cầu thủ phải rời sân trong vòng 10 giây sau khi được thay người, trừ trường hợp bị chấn thương. Nếu vi phạm quy định này, cầu thủ vào sân thay thế phải đợi đến khi tình huống tiếp theo kết thúc.

Cầu thủ không được vào sân lại trong vòng một phút nếu phải rời sân để được điều trị chấn thương. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng câu giờ. Có những trường hợp ngoại lệ nếu thủ môn bị chấn thương hoặc bị chấn động não.

VAR hiện có thể can thiệp vào các thẻ vàng thứ hai, trong trường hợp nhầm lẫn giữa thẻ vàng và thẻ đỏ, cũng như khi trọng tài cho hưởng phạt góc sai.

Sẽ có một quãng nghỉ uống nước ba phút ở giữa mỗi hiệp trong mỗi trận đấu.