Tottenham tự tin đánh bại MU 27/06/2026 13:24

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Mateus Fernandes đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh giữa MU và Tottenham. Tottenham tự tin sẽ đánh bại MU trong cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes bằng cách đạt được thỏa thuận trị giá lên tới 80 triệu bảng Anh với West Ham. Tiền vệ 21 tuổi này là mục tiêu hàng đầu của cả hai CLB và West Ham sẵn sàng bán anh sau khi xuống hạng khỏi Premier League.

Trước đây Arsenal và Real Madrid từng rất quan tâm đến Mateus Fernandes, nhưng hiện tại sự quan tâm của họ đã giảm bớt. Giờ đây Tottenham dường như đang dẫn đầu cuộc đua, khi họ sẵn sàng đưa ra mức phí chuyển nhượng cao hơn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc sự kình địch giữa 2 CLB thành London có cản trở thương vụ này hay không.

Mateus Fernandes là mục tiêu của cả MU và Tottenham. ẢNH: WEST HAM

Tờ Times (Anh) cho biết Spurs hy vọng sẽ vượt mặt Manchester United, khi ban lãnh đạo Tottenham tin rằng MU có thể sẽ rút khỏi bàn đàm phán nếu giá quá cao. Southampton sẽ nhận được 15% phí chuyển nhượng nếu West Ham bán Mateus Fernandes, sau khi West Ham mua Mateus Fernandes từ Southampton với giá 38 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Spurs đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sau khi trụ hạng ở Premier League thành công vào ngày cuối cùng của mùa giải sau khi vượt qua chính West Ham. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi đã chiêu mộ bộ ba hậu vệ Andy Robertson, Marcos Senesi và Jan Paul van Hecke, đồng thời thông báo ký hợp đồng với thủ môn Martin Dubravka vào thứ Tư vừa qua.

Bất chấp những khó khăn trên sân cỏ của West Ham, Fernandes vẫn gây ấn tượng với những màn trình diễn ổn định. Tuy nhiên, MU không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giành chữ ký của tiền vệ, tương tự như lập trường của họ đối với tiền vệ của Nottingham Forest là Elliot Anderson, người sắp chuyển sang Man City với giá ban đầu 116 triệu bảng Anh, cộng thêm phụ phí.

Nhưng việc Manchester United không muốn chi mạnh tay có nguy cơ khiến tuyến giữa của HLV Michael Carrick trở nên thiếu hụt trầm trọng. Khi Casemiro rời đi sau khi hợp đồng hết hạn vào tuần tới, Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte sẽ là hai tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm duy nhất của Manchester United trước mùa giải mới, mùa giải đánh dấu sự trở lại của Champions League.

Mateus Fernandes có khả năng cao sẽ chuyển đến Tottenham. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuy nhiên, MU đang tiến gần đến việc chiêu mộ ngôi sao Ederson của Atalanta với giá 35 triệu bảng Anh. MU muốn có ít nhất hai tiền vệ mới, và con số này có thể lên đến ba nếu Ugarte rời Old Trafford. Phát biểu sau khi mùa giải kết thúc, HLV Michael Carrick của MU nói về kỳ chuyển nhượng mùa hè, "Rõ ràng là chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tôi biết điều này khá rõ ràng, việc một số cầu thủ ra đi là điều cần phải xảy ra, việc này không quan trọng hơn việc trước. Điều quan trọng hơn là những gì đang chờ đợi chúng tôi với tư cách là một CLB bóng đá, và chúng tôi cần cố gắng tận dụng tối đa cơ hội trên thị trường chuyển nhượng.