Giám đốc điều hành MU tiết lộ lý do Amorim bị sa thải 27/06/2026 13:59

(PLO)- Giám đốc của MU tiết lộ Ruben Amorim quá bảo thủ với triết lý của mình và việc từ chối hợp tác đã dẫn đến việc ông bị sa thải.

MU đã sa thải HLV Ruben Amorim hồi tháng Giêng, và giám đốc điều hành của "quỷ đỏ" thừa nhận việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ chối thay đổi chính là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của ông tại Old Trafford. Giám đốc điều hành của MU Omar Berrada khẳng định Ruben Amorim thất bại tại Old Trafford không phải vì thiếu tài năng mà vì ông không có ý chí thích nghi.

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim chỉ trụ được 14 tháng trên cương vị HLV trưởng của Manchester United, quãng thời gian ông dẫn dắt đội bóng được đánh dấu bằng việc kiên quyết không từ bỏ sơ đồ 3-4-3 đã mang lại cho ông nhiều thành công tại Sporting Lisbon.

Ruben Amorim thiếu những cầu thủ đủ khả năng để tái hiện sơ đồ đó tại MU, nhưng ông vẫn tiếp tục theo đuổi chiến thuật này. Bất chấp những lời cảnh báo rõ ràng, Amorim khẳng định ông thà bị sa thải chứ không chịu thay đổi niềm tin của mình, những niềm tin đã mang lại thành công cho ông ở quê hương Bồ Đào Nha.

Amorim từ chối thay đổi triết lý dẫn đến việc ông mất việc tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mùa hè năm ngoái, Amorim được hậu thuẫn mạnh mẽ với hơn 200 triệu bảng Anh để chiêu mộ những cầu thủ tấn công chất lượng đến Old Trafford, nhưng nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng Giêng sau trận hòa 1-1 của MU với Leeds United. HLV 41 tuổi này đã chỉ trích vai trò và quyền lực hạn chế của mình tại MU sau trận hòa đó.

Giám đốc điều hành của Manchester United Omar Berrada đã có mặt tại New York vào tuần trước và phát biểu tại Lễ hội cuối tuần của Financial Times trước khi đến Boston để xem trận hòa không bàn thắng giữa Anh và Ghana tại World Cup 2026.

Khi được hỏi về những sai lầm của Ruben Amorim tại MU, Omar Berrada khôngnga62n ngại trả lời: “Không phải chiến thuật hay tài năng mà là sự cứng nhắc. HLV đến giữa mùa giải mà không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, và dưới sự giám sát liên tục, ông ấy đã giữ chặt những ý tưởng của mình quá mức vào đúng thời điểm cần thích nghi nhất".

Chính Omar Berrada đích thân thúc đẩy việc bổ nhiệm Amorim sau khi MU sa thải Erik ten Hag vào tháng 10 năm 2024. MU đã trả cho Sporting Lisbon 10 triệu bảng tiền bồi thường để chiêu mộ HLV người Bồ Đào Nha giữa mùa giải, nhưng bất chấp một vài điểm sáng nhỏ, nhìn chung đó là một quãng thời gian đáng quên của cả MU lẫn Amorim.

Omar Berrada thừa nhận rằng Ruben Amorim quá gắn bó với triết lý của mình. ẢNH: MIRROR/GETTY

Rubem Amorim không hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chiến dịch của đội bóng vì ông đến khi mọi thứ đang không ổn, nhưng ông vẫn là người dẫn dắt đội bóng trải qua mùa giải tệ nhất lịch sử Premier League. Quỷ đỏ kết thúc ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh và thua trong trận chung kết Europa League.

Ruben Amorim đã phải trải qua một loạt kết quả đáng quên, trong đó có tháng 12 năm ngoái khi đội bóng thua tới 5 trong 6 trận đấu, ba trong số những thất bại đó diễn ra trên sân Old Trafford. HLV người Bồ Đào Nha đã đưa ra một số bình luận gây chú ý sau trận đấu, trong đó có một bình luận tuyên bố ông đang dẫn dắt "đội bóng Manchester United tệ nhất trong lịch sử".