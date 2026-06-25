Hàn Quốc dễ bị loại vì quyết định khó tin với đội trưởng Son Heung-min 25/06/2026 20:01

Trong trận đấu mang tính sống còn với Nam Phi ở bảng A, chiến lược gia 56 tuổi bất ngờ để đội trưởng Son Heung-min ngồi dự bị, lựa chọn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia, Son không có tên trong đội hình xuất phát ở một trận đấu chính thức quan trọng. Khi ấy, Hàn Quốc vẫn còn cơ hội lớn để giành vé đi tiếp, nhưng HLV Hong đã quyết định thực hiện một canh bạc táo bạo với hy vọng tạo ra khác biệt.

Thực tế trên sân lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Hàn Quốc thi đấu bế tắc, thiếu sức sáng tạo và gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của Nam Phi. Đội bóng châu Phi tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 1-0, qua đó tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng World Cup 2026.

HLV Hong Myung-Bo thừa nhận sai lầm khi để Son Heung-min ở ngoài. Ảnh: EPA.

Kết quả này giúp Nam Phi từ vị trí cuối bảng vươn lên thứ hai và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock out World Cup. Trong khi đó, Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết và phải chờ đến lượt trận cuối cùng của vòng bảng mới biết liệu họ có thể đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Sau trận đấu, làn sóng chỉ trích lập tức đổ dồn về phía HLV Hong. Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt gay gắt khi liên tục đặt câu hỏi về quyết định gạch tên Son Heung-min khỏi đội hình xuất phát. Nhiều tờ báo mô tả màn trình diễn của đội tuyển là "không thể chấp nhận được" và gọi đây là một thất bại chiến thuật nghiêm trọng.

Đối mặt với áp lực lớn, HLV Hong thừa nhận ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhà cầm quân từng góp công đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 với tư cách cầu thủ cho biết nếu biết trước kết quả, có lẽ ông đã lựa chọn cách tiếp cận khác.

Hàn Quốc gặp khó vì thiếu Son Heung-min. Ảnh: EPA.

Ông giải thích rằng kế hoạch ban đầu là tung Son vào sân khi đối thủ suy giảm thể lực để tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tính toán đó đã không phát huy hiệu quả như mong đợi. "Tôi nghĩ mình đã đưa ra những quyết định sai lầm và đó là lý do dẫn đến kết quả này", ông Hong thẳng thắn thừa nhận.

Ông cũng không giấu được sự thất vọng khi gọi đây là màn trình diễn tệ nhất của Hàn Quốc kể từ đầu giải. Điều đáng lo ngại hơn là đây không phải lần đầu tiên Hong trải qua một kỳ World Cup đáng quên. Chính ông từng dẫn dắt Hàn Quốc tại World Cup 2014, nơi đội bóng châu Á không thắng nổi trận nào và bị loại ngay từ vòng bảng.