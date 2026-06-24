Maguire lên tiếng về vụ chuyển nhượng gây sốc suýt thành hiện thực của MU 24/06/2026 10:15

Mùa giải trước, Kobbie Mainoo gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính dưới thời HLV Ruben Amorim và có thể đã rời MU nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Harry Maguire đã chỉ trích Ruben Amorim, khẳng định Amorim muốn bán Mainoo, đồng thời tiết lộ chi tiết cách ông thầy người Bồ Đào Nha huấn luyện cầu thủ trẻ này.

Kobbie Mainoo đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng với ít cơ hội ra sân, bởi chiến thuật của Amorim không cho anh nhiều khoảng trống để thi đấu. Sao trẻ người Anh vắng mặt trong đội hình xuất phát của MU tại Premier League cho đến khi Amorim bị sa thải vào tháng Giêng.

Ruben Amorim, 41 tuổi đã thử nghiệm Mainoo ở nhiều vị trí khác nhau trong đội hình của MU. Tiền vệ này thậm chí còn được bố trí đá tiền đạo trong trận thua của MU trên sân nhà Old Trafford trước Crystal Palace vào tháng 2 năm 2026, trước khi cuối cùng được lên kế hoạch cạnh tranh với Bruno Fernandes ở hàng tiền vệ.

Nhìn lại những tháng đầu đầy thách thức dưới thời Amorim, Mainoo chia sẻ với các phóng viên: "Ý tôi là, rõ ràng là có những thời điểm khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng tập trung vào những gì đang ở trước mắt, giải quyết mọi việc từng ngày một và tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình, nỗ lực hết mình vì đội bóng, và tôi hy vọng phần còn lại sẽ đến. Rất may là điều đó đã xảy ra".

Maguire khẳng định, nếu Amorim còn tại vị thì Mainoo phải rời MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Michael Carrick, người ban đầu tạm thời tiếp quản vị trí HLV của MU từ Amorim cho đến cuối mùa giải trước, đã nhanh chóng đưa Mainoo trở lại đội hình xuất phát. Những màn trình diễn của Mainoo trong nửa sau mùa giải ấn tượng đến mức giúp anh giành được một suất trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đã khác đi rất nhiều nếu Amorim vẫn tiếp tục dẫn dắt MU. Trong chương trình podcast The Rest Is Football trên Netflix, trung vệ Harry Maguire của MU được hỏi liệu anh có thấy khó hiểu về cách Amorim đối xử với Mainoo hay không.

"Đúng vậy, tôi nghĩ tất cả bắt nguồn từ việc chúng tôi chơi với sơ đồ chiến thuật có hai tiền vệ trung tâm và Ruben Amorim muốn Bruno Fernandes là một trong hai người đó," Harry Maguire giải thích, "Và sau đó, tôi nghĩ ông ấy muốn một tiền vệ phòng ngự thực thụ bên cạnh Bruno. Kobbie Mainoo thì còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và có lẽ chưa hiểu rõ vị trí của mình."

Nhưng nghe này, nếu Ruben Amorim vẫn còn là HLV của Manchester United bây giờ, Kobbie Mainoo có lẽ đã bị đẩy đi và phải tìm CLB mới, nhưng cậu ấy đã xoay chuyển tình thế, phải công nhận điều đó. Đó sẽ là một sai lầm vì Mainoo là người Manchester, trưởng thành từ học viện đào tạo và chúng tôi muốn những cầu thủ như vậy ở lại CLB để thúc đẩy sự phát triển trong 10 năm tới. Và hy vọng Mainoo sẽ ở lại Manchester United trong 10 năm tới vì cậu ấy có khả năng làm được điều đó".

Cầu thủ trẻ sinh ra ở Stockport này đã gửi đơn xin cho mượn trong tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, vì cảm thấy thất vọng với thời gian ra sân hạn chế. MU đã từ chối, và Mainoo tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu chính thức dưới thời Amorim.

Harry Maguire tiếp tục giải thích điều gì khiến Mainoo trở thành một cầu thủ hiệu quả như vậy khi nói thêm: "Tôi nghĩ Kobbie Mainoo là một cầu thủ hàng đầu trước ba tháng cuối mùa giải, nhưng trong vài tháng cuối mùa giải, có thể nói Mainoo và Bruno là những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi.

Mainoo đã thể hiện rất tốt; cậu ấy xử lý bóng rất giỏi, cầm bóng chắc, mạnh mẽ, trông càng ngày càng nhanh nhẹn. Cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn có thể phát triển thêm về thể chất, vẫn sẽ tích lũy kinh nghiệm. Mainoo cần phải học hỏi vị trí của mình, và khi đã nắm vững vị trí đó, cậu ấy sẽ còn giỏi hơn nữa. Nhưng tôi tin rằng Mainoo sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời".

Với việc Michael Carrick giờ đây sẽ dẫn dắt MU trong mùa giải tới, Kobbie Mainoo sẽ đóng vai trò nổi bật hơn nhiều, điều mà cầu thủ 21 tuổi này sẽ rất thích thú dưới sự dẫn dắt của một HLV rõ ràng tin tưởng vào anh.

Trước đó, Kobbie Mainoo từng nói: "Tôi rất thích cách Michael Carrick huấn luyện và quản lý tôi trong đội. Tôi nghĩ mọi người trong đội đều đồng ý với điều đó. Khi ông ấy chính thức nhận chức, tất cả chúng tôi đều rất vui mừng".