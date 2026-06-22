'Tôi yêu Arsenal nhưng buộc phải ra đi' 22/06/2026 13:52

(PLO)- "Tôi yêu Arsenal nhưng buộc phải ra đi. Tôi thậm chí còn chấp nhận giảm lương để có được điều mình muốn", đó là ai?

Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng biểu tượng của Arsenal muốn có được điều mà CLB không thể đáp ứng, vì vậy anh đã chấp nhận thương vụ chuyển nhượng với mức lương thấp hơn. Theo đó, Thierry Henry đã tiết lộ động cơ thực sự đằng sau quyết định bất ngờ rời đội chủ sân Emirates năm 2007 và khẳng định đó không phải là vấn đề tài chính.

Cầu thủ người Pháp đã kết thúc 8 năm đầy danh hiệu tại phía bắc London khi rời Pháo thủ để gia nhập Barcelona với mức phí chuyển nhượng khoảng 16 triệu bảng Anh. Vào thời điểm rời đi, Henry đã khẳng định vị thế huyền thoại của mình tại Arsenal với 226 bàn thắng sau 370 trận đấu, hai chức vô địch Premier League và đóng góp quan trọng vào đội hình bất bại huyền thoại của HLV Arsene Wenger.

Vào thời điểm đó, nhiều người hâm mộ tin rằng việc Henry chuyển đến Tây Ban Nha là vì tiền, khi tiền đạo người Pháp ký hợp đồng bốn năm với mức lương được cho là 4,6 triệu bảng Anh mỗi năm. Tuy nhiên, Henry khẳng định có một yếu tố quan trọng hơn nhiều đã ảnh hưởng đến lựa chọn của anh. Cựu danh thủ 48 tuổi này đã chia sẻ những nhận xét đó trong một cuộc trò chuyện trực tiếp với huyền thoại của Manchester United Rio Ferdinand trên kênh YouTube.

Henry là huyền thoại của Arsenal. ẢNH: ARSENAL FC

Hai người đang nói chuyện về Lionel Messi thì Henry bất ngờ tiết lộ lý do anh rời Barcelona gần hai thập kỷ trước để gia nhập đội bóng của thiên tài người Argentina. Thiery Henry nói: "Cạnh tranh là trên hết. Tôi yêu Arsenal vô cùng, nhưng cạnh tranh là trên hết đối với tôi, đặc biệt là cạnh tranh trong tập luyện. Nó quan trọng hơn tất cả và mọi người luôn hỏi, "Được rồi, anh yêu Arsenal vô cùng, vậy tại sao anh lại rời đi?". Tôi trả lời, "Tôi yêu gia đình mình, nhưng tôi đã rời bỏ ngôi nhà của mình". Vì thi đấu là chìa khóa. Tôi không biết mình có được bắt đầu hay không. Tôi rất hào hứng. Thi đấu là tất cả. Khi tôi không thi đấu, tôi không còn là chính mình nữa".

Henry sau đó tiết lộ rằng anh đã chấp nhận giảm lương để gia nhập Barcelona, ​​điều này khiến Ferdinand vô cùng ngạc nhiên, bởi trước đó anh cũng cho rằng nhà vô địch World Cup 1998 đã bị thu hút bởi gói lương hậu hĩnh từ gã khổng lồ xứ Catalan.

Henry cùng Messi giành cú ăn ba lịch sử tại Barca. ẢNH: ALL STAR

Sau khi đến Tây Ban Nha, Henry ban đầu gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và thậm chí thừa nhận với giới truyền thông rằng anh nhớ cuộc sống "ở quê nhà" tại Anh. Nhưng tình hình nhanh chóng được cải thiện đối với ngôi sao sinh ra ở Paris, người đã tạo nên một bộ đôi tấn công nguy hiểm cùng với Messi và Samuel Eto'o.

Bộ ba này đã ghi tổng cộng hơn 100 bàn thắng trong mùa giải 2008 - 2009, giúp Barcelona giành cú ăn ba lịch sử gồm La Liga, Copa del Rey và UEFA Champions League. Tổng cộng, Henry đã ghi 49 bàn thắng cho Barcelona trong ba năm khoác áo đội bóng trước khi chuyển đến New York Red Bulls vào mùa hè năm 2010.