Cape Verde gây địa chấn, Saudi Arabia lo sốt vó 22/06/2026 11:08

(PLO)- Khoảnh khắc Kevin Pina của Cape Verde bật khóc sau khi ghi bàn vào lưới Uruguay đã trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất tại World Cup 2026.

Pha lập công đẹp mắt của Kevin Pina là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của Cape Verde ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phút 21, tiền vệ này tung cú sút phạt đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào lưới Uruguay và đưa tên tuổi mình đi vào lịch sử bóng đá nước nhà. Ngay sau khi bóng lăn qua vạch vôi, Pina không giấu được cảm xúc. Giữa vòng tay chúc mừng của đồng đội, anh vẫn nghẹn ngào với những giọt nước mắt hạnh phúc.

Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn khi Cape Verde xuất sắc cầm hòa Uruguay 2-2. Kết quả này giúp đại diện châu Phi giành thêm 1 điểm quý giá, qua đó nâng tổng số điểm lên hai sau hai lượt trận tại bảng H.

Khoảnh khắc vàng của Pina. Ảnh: EPA.

Hiện tại, Cape Verde đứng thứ ba và vẫn còn nguyên cơ hội tạo nên kỳ tích. Ở lượt đấu cuối, họ sẽ chạm trán Saudi Arabia trong trận đấu được xem là bước ngoặt quyết định số phận của cả giải đấu đối với đội bóng nhỏ bé này.

Cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở. Nếu Cape Verde đánh bại Saudi Arabia, đồng thời Uruguay thất bại trước Tây Ban Nha, họ sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá quốc gia này.

Dẫu vậy, mọi phép tính chỉ mang ý nghĩa khi Cape Verde hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Một chiến thắng trước Saudi Arabia sẽ quyết định liệu câu chuyện cổ tích của họ có được viết tiếp hay không.