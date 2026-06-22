Iran chưa thua ở World Cup 2026, cả châu Á chờ kỳ tích 22/06/2026 12:28

(PLO)- Đội tuyển Iran đang có nhiều cơ hội tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup sau khi tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại giải đấu năm nay.

Trận hòa 0-0 trước đội thủ lớn Bỉ trong cuộc đối đầu thuộc bảng G diễn ra tại Los Angeles sáng 22-6 giúp đại diện châu Á Iran giữ nguyên hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Sau hai lượt trận, Iran đã có 2 điểm với hai trận hòa liên tiếp. Trước đó, họ chia điểm với New Zealand ở trận mở màn. Dù chưa giành được chiến thắng, kết quả này vẫn mang đến niềm tin lớn cho thầy trò HLV Amir Ghalenoei khi cánh cửa đi tiếp vẫn đang rộng mở.

Chiến lược gia 63 tuổi cho rằng thành tích hiện tại là điều đặc biệt nếu nhìn vào những khó khăn mà đội tuyển Iran phải trải qua trước và trong giải đấu. Theo ông, việc có thể thi đấu sòng phẳng với các đối thủ trong hoàn cảnh thiếu thốn thời gian chuẩn bị là một nỗ lực đáng được ghi nhận. “Đây là một thành tích đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã trải qua hai trận đấu World Cup mà không phải nhận thất bại trong những điều kiện vô cùng khó khăn”, HLV Ghalenoei chia sẻ.

Các tuyển thủ Iran kiên cường trước đối thủ lớn tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Trong hành trình tại World Cup 2026, bóng đá Iran gặp nhiều trở ngại liên quan đến vấn đề di chuyển và thủ tục thị thực khi thi đấu tại Mỹ. Những hạn chế này khiến đội bóng không thể đến địa điểm thi đấu sớm như kế hoạch. Trước trận gặp Bỉ, Iran chỉ có chưa đầy 16 giờ tập luyện để chuẩn bị chiến thuật.

HLV Ghalenoei nhấn mạnh rằng rất ít đội bóng có thể duy trì sự ổn định khi phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Ông đánh giá tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là yếu tố quan trọng giúp Iran đứng vững trước áp lực lớn. “Không nhiều đội trên thế giới có thể vượt qua những khó khăn như vậy mà vẫn thi đấu với tinh thần này. Đây là một thử thách rất lớn đối với chúng tôi”, nhà cầm quân người Iran nói.

Bên cạnh những khó khăn ngoài sân cỏ, Iran cũng phải đối mặt với sức ép từ nhiều phía trên khán đài. Trước khi trận đấu bắt đầu, quốc ca Iran đã bị một số người Iran tại Los Angeles phản đối. Dù vậy, HLV Ghalenoei vẫn gửi lời cảm ơn tới phần đông cổ động viên đã có mặt để tiếp thêm động lực cho đội tuyển.

HLV Ghalenoei ca ngợi tinh thần bất khuất của các học trò. Ảnh: EPA.

Ông khẳng định sự ủng hộ từ người hâm mộ là nguồn sức mạnh quan trọng giúp các cầu thủ duy trì tinh thần thi đấu. “Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Iran, bất kể quan điểm của họ. Họ vẫn đứng sau đội tuyển và tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi”, ông nói.

Ở trận đấu với Bỉ, Iran cũng phải thừa nhận may mắn khi giành được 1 điểm. Bỉ chơi ép sân trong phần lớn thời gian, đặc biệt sau khi Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ ở phút 66 khiến họ phải thi đấu thiếu người. Tuy nhiên, Iran vẫn phòng ngự kiên cường để bảo vệ kết quả hòa. HLV Ghalenoei dành lời khen cho các học trò khi cho rằng toàn đội đã chiến đấu bằng tất cả khả năng. Ông đánh giá tinh thần đoàn kết là điều giúp Iran vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Giờ đây, mọi sự chú ý của Iran hướng về trận đấu cuối cùng gặp Ai Cập tại Seattle vào cuối tuần này. Đây là trận đấu quyết định số phận của đội bóng Tây Á tại bảng G. Theo đó, Iran cần ít nhất một điểm để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong.

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Iran trong tầm tay. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, HLV Ghalenoei hiểu rằng Ai Cập là thử thách không dễ dàng. Ông yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng tập trung trở lại để chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính sống còn này. “Chúng tôi phải hướng sự tập trung vào Ai Cập ngay từ bây giờ. Họ là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành quyền đi tiếp”, ông nhấn mạnh.

Tiền vệ kỳ cựu Alireza Jahanbakhsh cũng nhắc lại bài học cay đắng từ World Cup trước, khi Iran đánh mất cơ hội vượt qua vòng bảng sau thất bại sát nút trước Mỹ ở lượt trận cuối. Anh cho rằng kinh nghiệm đó sẽ giúp toàn đội giữ được sự tỉnh táo trong thời khắc quyết định. “Ở World Cup trước, chúng tôi đã chiến đấu hết sức nhưng thất bại vào phút cuối. Bây giờ điều quan trọng là phải hồi phục, chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo”, Jahanbakhsh chia sẻ.

Hai trận hòa giúp Iran vẫn còn quyền tự quyết. Trận gặp Ai Cập sắp tới có thể trở thành khoảnh khắc lịch sử, khi đội bóng này đứng trước cơ hội phá bỏ giới hạn lớn nhất của mình tại World Cup.