Yamal tiết lộ thần tượng ngôi sao chưa đá 1 phút nào ở World Cup 2026 22/06/2026 07:20

(PLO)- Lamine Yamal tiết lộ thần tượng của mình tại World Cup 2026, đó không phải là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

Lamine Yamal đã bỏ qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi nêu tên thần tượng bóng đá của mình. Ngôi sao người Tây Ban Nha Lamine Yamal đã gọi biểu tượng người Brazil Neymar là thần tượng của mình. Đáng chú ý, Neymar vẫn chưa ra sân 1 phút nào sau 2 trận đầu tiên của Brazil tại World Cup 2026 do thể lực chưa đảm bảo.

Cầu thủ 18 tuổi của Barcelona đang nỗ lực giúp Tây Ban Nha hoàn thành mục tiêu vô địch World Cup 2026. Yamal đã cố gắng lấy lại thể lực và có trận mở màn World Cup khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 0-0 bất ngờ với Cape Verde hôm thứ Hai.

Yamal, người đã cùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Quả bóng vàng năm ngoái, một giải thưởng cá nhân danh giá mà Messi và Ronaldo đã giành được tổng cộng 13 lần. Tuy nhiên, Yamal đã bỏ qua hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại khi thảo luận về cầu thủ mà anh thích xem nhất, ngoài các đồng đội của mình.

Neymar vẫn được gọi vào tuyển Brazil dự World Cup 2026 dù anh đang dính chấn thương. ẢNH MIRROR/GETTY

"Neymar. Tôi luôn thích xem Neymar thi đấu", Yamal thừa nhận trong buổi hỏi đáp với người hâm mộ trên kênh YouTube của mình, "Anh ấy là thần tượng của tôi". Tuyển thủ quốc tế người Tây Ban Nha này cũng nhắc đến bộ đôi của Manchester City là Jeremy Doku và Rayan Cherki. Đây không phải là lần đầu tiên Yamal bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Neymar.

“Neymar là cầu thủ đã để lại dấu ấn trong suốt tuổi thơ của tôi", Yamal nói vào tháng Tư, “Anh ấy là thần tượng của tôi. Tôi sẽ luôn biết ơn tất cả những gì anh ấy đã cống hiến cho bóng đá. Neymar luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Neymar là một trong những cầu thủ mà bạn sẵn sàng mua vé chỉ để xem anh ấy thi đấu".

Yamal hy vọng cựu biểu tượng của Barcelona, ​​Neymar, sẽ được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 và điều ước của anh đã thành hiện thực, mặc dù đội trưởng của Santos đang gặp chấn thương . Điều này có nghĩa là tài năng trẻ người Tây Ban Nha có thể đối đầu với cầu thủ 34 tuổi người Brazil ở những giai đoạn sau của giải đấu.

Yamal cũng thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với Messi, người đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng một cú hat-trick vào lưới Algeria. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh này giải thích rằng anh không lấy đội trưởng đội tuyển Argentina làm hình mẫu cho lối chơi của mình .

"Tôi tôn trọng Lionel Messi, vì những gì anh ấy đã làm, vì những gì anh ấy đã cống hiến cho bóng đá. Nếu chúng tôi có dịp gặp nhau trên sân, sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau bởi vì chúng tôi đều là cầu thủ và bởi vì, đối với tôi, Messi là người giỏi nhất trong lịch sử," Yamal nói với chương trình 60 Minutes của đài CBS vào tháng 12 năm 2025, "Messi cũng biết tôi là một cầu thủ và tôi tôn trọng anh ấy, vì vậy đó là sự tôn trọng lẫn nhau.

Cả hai chúng tôi đều biết tôi không muốn trở thành Messi và Messi cũng biết tôi không muốn trở thành anh ấy. Tôi muốn đi theo con đường của riêng mình, thế thôi. Tôi không có ý định chơi bóng giống Lionel Messi hay mặc chiếc áo số 10 mà Messi từng mặc hoặc bất cứ điều gì tương tự".

Yamal khẳng định thần tượng của anh là Neymar. ẢNH: FIFA

Ngôi sao của Barcelona Yamal cũng bày tỏ những suy nghĩ tương tự về Ronaldo trước trận chung kết Nations League gặp Bồ Đào Nha năm ngoái. "Cristiano Ronaldo là một huyền thoại và tất cả chúng ta đều rất kính trọng anh ấy, nhưng tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình, đó là giành chiến thắng trong trận đấu", Yamal nói vào tháng 6 năm 2025.

Hôm nay 22-6, Yamal đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng quan trọng 4-0 trước Saudi Arabia ở bảng H World Cup, trong đó Yamal ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10. Yamal đóng vai trò rất lớn trong chức vô địch La Liga mùa trước của Barcelona, ​​ghi 16 bàn thắng và có 12 pha kiến ​​tạo trong 28 trận đấu.