FIFA bị phản đối vì trọng tài, 2 đội bị loại khỏi World Cup 20/06/2026 15:49

(PLO)- FIFA vấp phải phản đối gay gắt về công tác trọng tài, Mỹ xem xét lại vấn đề về tuyển Iran, một vụ ẩu đả lớn, đây là những tin tức tổng hợp về World Cup 2026 hôm nay 20-6.

Tuyển Scotland đã thua Morocco trong trận đấu thứ hai tại World Cup 2026, nhưng hai lần họ bị từ chối được hưởng phạt đền và lẽ ra có thể phải thi đấu với 10 người trên sân. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về những gì đã xảy ra tại World Cup vào ngày 20-6.

Scotland đang nỗ lực hết sức để giành vé vào vòng loại knock-out World Cup sau khi để thua Morocco 1-0. Ismael Saibari ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ hai, trong lúc đội bóng của HLV Steve Clarke tiếc nuối vì những quyết định của VAR.

Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu vì hành vi "bịt miệng" trong trận Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. Cầu thủ từng khoác áo Newcastle United đã bịt miệng nói điều gì đó khi tranh cãi với Mert Muldur. Luật FIFA vừa thay đổi và xem đây là hành vi đáng nhận thẻ đỏ. Đó không phải là điểm nóng duy nhất trong trận đấu đầy cảm xúc, khi cả hai đội và ban huấn luyện đều vướng vào một cuộc ẩu đả lớn vào cuối hiệp một.

Theo người đứng đầu Nhóm tổ chức World Cup của Nhà Trắng, Andrew Giuliani, các điều khoản nhập cảnh của Iran vào Mỹ có thể được đàm phán lại. Ông nói với tờ The Telegraph rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đảm bảo "sự cân bằng cạnh tranh" và "sự công bằng trên sân" trong khi vẫn loại bỏ "những kẻ xấu".

Công tác trọng tài đang bị soi xét kỹ lưỡng. ẢNH: MIRROR

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã trải qua 24 giờ khó khăn liên quan đến công tác trọng tài, khi nhiều quốc gia không hài lòng và đưa ra khiếu nại về các quyết định trong các trận đấu gần đây.

HLV trưởng đội tuyển Úc, Tony Popovic, đã có màn tranh cãi nảy lửa với các trọng tài sau trận thua 2-0 trước Mỹ về những quyết định gây tranh cãi mà họ không được hưởng lợi. Cầu thủ Nestory Irankunda của Úc thậm chí còn đi xa hơn khi nói trọng tài Felix Zwayer "đã có một trận đấu tệ hại" và "luôn ưu ái tuyển Mỹ".

Trong khi đó, Algeria được cho là đã phàn nàn về công tác trọng tài trong trận thua 0-3 trước Argentina. Hãng tin Reuters cho biết họ đã gửi thư cho FIFA cáo buộc Alexis Mac Allister và Lionel Messi đáng lẽ phải bị phạt trong những tình huống riêng biệt, trong đó lẽ ra Messi phải nhận thẻ đỏ vì đạp thẳng vào chân cầu thủ của Algeria.

24 giờ qua là một cơn ác mộng đối với các trọng tài World Cup, khi Scotland tin rằng họ xứng đáng được hưởng một quả phạt đền trong trận thua 1-0 trước Morocco. John McGinn và Scott McTominay đã bị từ chối