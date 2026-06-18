Bảng xếp hạng mới nhất sau lượt trận đầu World Cup 2026 18/06/2026 13:41

(PLO)- Sau 24 trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026, bức tranh toàn cảnh của giải đấu đã bắt đầu hình thành với nhiều bất ngờ đáng chú ý.

Cuộc đua giành vé đi tiếp ở hàng loạt bảng đấu World Cup 2026 đang trở nên căng thẳng khi khoảng cách giữa các đội vẫn rất mong manh.

Trận khai mạc giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi đã mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng chiến thắng dành cho El Tri. Tiền đạo Julian Quinones đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên của World Cup 2026, góp công giúp Mexico giành trọn 3 điểm.

Sau màn so tài này, giải đấu tiếp tục chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn và giàu cảm xúc. Trong 24 trận đã diễn ra, có tới 15 trận phân định thắng thua, trong khi 9 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đáng chú ý, chỉ duy nhất cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thủ môn Vozinha là người hùng của Cape Verde khi vô hiệu hóa các chân sút Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Cục diện ở nhiều bảng đấu đang vô cùng khó lường. Tại các bảng A, D, E, I, J và L, cả đội dẫn đầu lẫn đội xếp thứ hai đều cùng có 3 điểm, khiến cuộc cạnh tranh cho hai vị trí đi tiếp trở nên đặc biệt hấp dẫn. Trong khi đó, các bảng B, G và H thậm chí còn cân bằng hơn khi các đội đều sở hữu cùng số điểm sau lượt trận mở màn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mexico, Thụy Sĩ, Scotland, Mỹ, Đức, Thụy Điển, New Zealand, Uruguay, Na Uy, Argentina, Colombia và Anh là những đội đang tạm thời giữ ngôi đầu ở 12 bảng đấu.

Bảng A: 1. Mexico 3 điểm, 2. Hàn Quốc 3 điểm, 3. Cộng hòa Czech 0 điểm, 4. Nam Phi 0 điểm.

Bảng B: 1. Thụy Sĩ 1 điểm, 2. Canada 1 điểm, 3. Qatar 1 điểm, 4. Bosnia Herzegovina 1 điểm.

Bảng C: 1. Scotland 3 điểm, 2. Morocco 1 điểm, 3. Brazil 1 điểm, 4. Haiti 0 điểm.

Bảng D: 1. Hoa Kỳ 3 điểm, 2. Úc 3 điểm, 3. Thổ Nhĩ Kỳ 0 điểm, 4. Paraguay 0 điểm.

Bảng E: 1. Đức 3 điểm, 2. Bờ Biển Ngà 3 điểm, 3. Ecuador 0 điểm, 4. Curacao 0 điểm.

Messi đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng sau lượt trận đầu. Ảnh: EPA.

Chỉ mới kết thúc lượt trận đầu tiên nhưng World Cup 2026 đã cho thấy sự khốc liệt và khó lường. Những đội bóng được đánh giá cao vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, trong khi các đại diện bị xem là cửa dưới đang sẵn sàng tạo nên những cú sốc ở các vòng đấu tiếp theo.