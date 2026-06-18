Yêu cầu FIFA giải thích về việc không rút thẻ đỏ với Messi 18/06/2026 11:30

(PLO)- Vụ tranh cãi về Lionel Messi không bị rút thẻ đỏ có diễn biến mới khi FIFA được yêu cầu giải thích về sai lầm xảy ra tại World Cup 2026.

Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick tại World Cup 2026 trong trận Argentina thắng Algeria 3-0 ở Dallas City, nhưng một số người cho rằng đội trưởng người Argentina lẽ ra không nên có mặt trên sân. Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey khẳng định đội trưởng tuyển Argentina đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi với cầu thủ Algeria. Ông yêu cầu LĐBĐ thế giới (FIFA) phải giải thích rõ ràng.

Đội trưởng đội tuyển Argentina Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick tại World Cup trước đội bóng Bắc Phi. Chỉ mất 17 phút để anh ghi bàn mở tỷ số cho Argentina. Tuy nhiên, trong một tình huống đuổi theo bóng, Messi đã giẫm lên phía sau chân của Aissa Mandi, khiến ngôi sao người Algeria ngã xuống sân đau đớn.

Gót giày của Lionel Messi đã chạm mạnh vào đối thủ và anh ngay lập tức giơ tay lên tỏ vẻ xin lỗi. Tuy nhiên, cầu thủ 39 tuổi này vẫn ở trên sân, bất chấp việc những pha phạm lỗi như thế thường dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Messi đạp thẳng vào chân của Mandi. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trả lời phỏng vấn tờ The Sun (Anh), cựu trọng tài của Premier League Mark Halsey tin cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. Mark Halsey nói: "Nghe này, trọng tài Marciniak đã ở vị trí rất tốt và tôi nghĩ ông ấy điều khiển trận đấu rất tốt. Nhưng khi xem lại tình huống, Messi đã gây nguy hiểm đến sự an toàn của cầu thủ Aissa Mandi.

Khi xem lại tình huống, quả bóng không nằm trong phạm vi kiểm soát. Pha phạm lỗi đó chắc chắn là hành vi bạo lực vì được xác định là hành vi giẫm chân. Tôi thực sự ngạc nhiên khi VAR không đề xuất xem xét lại, đặc biệt là khi nhìn lại trận đấu khai mạc World Cup 2026.

Trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi, Themba Zwane bị cho là đã có hành vi bạo lực và VAR đã đề nghị trọng tài người Brazil xem xét lại tình huống trên sân. Theo tôi, đó hoàn toàn không phải là hành vi bạo lực và VAR không nên can thiệp vào sự việc đó. Nhưng VAR lại xem xét đến vụ việc kia mà không hề xem xét đến vụ việc của Messi. Thật là điên rồ, đó là sự không nhất quán. Theo tôi, Messi là một cầu thủ vô cùng may mắn vì cú giẫm chân đó đã gây nguy hiểm đến sự an toàn của cầu thủ".

Halsey cũng yêu cầu trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina đưa ra lời giải thích về việc vì sao huyền thoại Barcelona vẫn ở trên sân. Halsey nói thêm: "Pha phạm lỗi đó có gây nguy hiểm đến sự an toàn của cầu thủ không, với lực tác động hơi quá mức hay không? Theo tôi, nó thực sự gây nguy hiểm cho sự an toàn của cầu thủ.

Nếu bạn hỏi bất kỳ cầu thủ nào từng chơi môn thể thao này, khi ai đó dùng đinh giày đạp vào bắp chân bạn, điều đó có thể khiến bạn phải nghỉ thi đấu rất lâu. Đối với tôi, điều đó đã gây nguy hiểm đến sự an toàn của cầu thủ và dù cầu thủ đó là ai đi nữa. Giờ đây, tôi muốn nghe lời giải thích của Pierluigi Collina về vụ việc đó khi họ họp báo”.

Messi ra dấu xin lỗi sau pha phạm lỗi. ẢNH: AFP

Đáng chú ý, Lionel Messi thậm chí còn không nhận thẻ vàng cho pha phạm lỗi đó. Anh tiếp tục ghi hai bàn thắng đẹp mắt để giúp đội tuyển quốc gia Argentina giành chiến thắng 3-0 và nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng J World Cup 2026, bảng đấu còn có Áo và Jordan.