FIFA xác nhận công nghệ VAR gặp sự cố tại World Cup 2026 16/06/2026 11:07

Trận hòa giữa Qatar và Thụy Sĩ tại World Cup 2026 đã vướng phải tranh cãi khi đội bóng châu Âu được hưởng quả phạt đền dù tiền vệ Remo Freuler có vẻ như đã việt vị trong pha bóng trước đó. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã xác nhận công nghệ cung cấp hình ảnh việt vị VAR đã gặp sự cố trước trận đấu mở màn gây tranh cãi hòa nhau 1-1 giữa tuyển Thụy Sĩ và Qatar.

Breel Embolo đã ghi bàn từ chấm phạt đền cho đội bóng châu Âu sau khi Remo Freuler bị phạm lỗi trong pha va chạm với thủ môn Mahmud Abunada của Qatar. Tuy nhiên, có vẻ như Remo Freuler đã việt vị. Tình huống đã được VAR kiểm tra nhưng quyết định cuối cùng là Freuler không việt vị. FIFA không cung cấp đoạn video quay lại và hiện tiết lộ công nghệ tạo ra hình ảnh bán tự động đã gặp sự cố.

Trọng tài vẫn quyết định thổi phạt đền cho Thụy Sĩ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Một tuyên bố của FIFA cho biết: "Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ tại khu vực Vịnh San Francisco, một sự cố kỹ thuật ngắn đã khiến đồ họa hình ảnh báo hiệu tình huống việt vị không được hiển thị trước khi Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 14. Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng.

Quy trình làm việc của VAR không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này và vẫn tuân theo quy trình thông thường trong việc kiểm tra quyết định trên sân. Các đường kẻ mà VAR sử dụng để kiểm tra vị trí của các cầu thủ liên quan không cho thấy cầu thủ tấn công ở vị trí việt vị trong cả hai tình huống ngay trước khi quyết định thổi phạt đền".

Vụ việc đã gây ra nhiều chỉ trích. Bình luận viên Gary Neville của đài ITV đã chỉ trích FIFA vì đã không làm rõ vấn đề gây tranh cãi trên. Phát biểu trong giờ nghỉ giữa hiệp trận hòa của Qatar với Thụy Sĩ, huyền thoại của Manchester United Gary Neville nói: "Việt vị. Tất cả chúng ta ở đây đều nghĩ vậy, đó là việt vị. Mọi người ở nhà đều nghĩ vậy.

FIFA là đơn vị phát sóng chính và họ có quyền đưa ra quyết định gần như tự động mà họ có thể cho chúng ta xem. Tại sao họ không cho chúng ta xem? Họ đã làm điều này ở giải đấu trước. Người hâm mộ vốn đã không tin tưởng FIFA và công nghệ rồi. Có một câu hỏi lớn đặt ra về vấn đề này bởi vì theo tôi đó là việt vị cho đến khi FIFA chứng minh được điều ngược lại".

Cựu hậu vệ của Manchester United nói thêm: "Thành thật mà nói, FIFA giống như một nhà độc tài vậy. Việc họ giữ kín bằng chứng này và không cho người hâm mộ của các quốc gia tham gia World Cup 2026 xem là hoàn toàn vô lý. Thật lòng mà nói, sao FIFA lại không cho xem bằng chứng việt vị chứ? Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy đó là việt vị. Hãy cho xem ngay lập tức. Tại sao lại không minh bạch?".

Tình huống gây tranh cãi việt vị hay chưa? ẢNH: FIFA

Đồng nghiệp Ian Wright, một huyền thoại của Arsenal, cũng chỉ trích việc không chia sẻ đoạn video quay lại tình huống, ông nói: "Với hệ thống vạch kẻ bán tự động, tại sao chúng ta lại không được xem lại tình huống? Thực ra chúng ta không cần phải xem lại, chúng ta thấy điều đó ở Ngoại hạng Anh mỗi tuần, anh ta trông có vẻ việt vị, tôi thực sự không hiểu. Họ muốn làm gì thì làm, họ đang ngồi trong văn phòng. Đây là một vụ bê bối".