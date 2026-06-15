Lý do Nhật Bản đáng sợ nhất World Cup 2026 15/06/2026 13:12

(PLO)- HLV Ronald Koeman thừa nhận ông có phần tiếc nuối khi đội tuyển Hà Lan đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản ở trận ra quân World Cup 2026, nhưng nhà cầm quân này vẫn hài lòng với những gì các học trò thể hiện trong cuộc đối đầu đầy căng thẳng.

Trận đấu diễn ra rạng sáng 15-6 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi Hà Lan hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đại diện châu Á kéo trở lại. Kết quả hòa Nhật Bản 2-2 đã khiến Hà Lan bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn, dù họ đã ở rất gần chiến thắng.

Sau hiệp một giằng co, Virgil van Dijk mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 51. Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Keito Nakamura nhanh chóng san bằng cách biệt sáu phút sau đó cho Nhật Bản. Đến phút 64, Crysencio Summerville tiếp tục đưa đội bóng áo cam vượt lên, nhưng Daichi Kamada đã khiến các cổ động viên Hà Lan chết lặng bằng pha đánh đầu ghi bàn ở phút 88, ấn định tỷ số hòa.

Sau trận đấu, HLV Koeman cho biết việc không thể giành chiến thắng rõ ràng mang lại cảm giác thất vọng, đặc biệt khi đội nhà đã hai lần dẫn bàn. Dù vậy, ông đánh giá đây là một trận đấu chất lượng với thế trận cởi mở từ cả hai phía. Theo chiến lược gia 63 tuổi, Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ được xem là một trong những đội tuyển khó chịu và đáng sợ nhất giải đấu.

HLV Koeman thán phục sức mạnh và tinh thần của đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào. Ảnh: EPA.

Koeman cũng chỉ ra điểm đáng chú ý trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng do đồng nghiệp Hajime Moriyasu dẫn dắt. Thay vì liên tục gây áp lực tầm cao như thường lệ, Nhật Bản chủ động phòng ngự chắc chắn và chỉ đẩy cao đội hình khi bị dẫn trước. Chính sự thay đổi đó đã tạo ra nhiều khó khăn cho Hà Lan trong việc kiểm soát trận đấu.

Dù chưa có khởi đầu World Cup 2026 như mong muốn, HLV Koeman vẫn tin rằng 1 điểm trước người Nhật là kết quả có thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định Hà Lan sẽ hướng đến màn trình diễn tốt hơn ở những lượt trận tiếp theo.