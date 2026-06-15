Kết cục ổn thỏa cho trọng tài bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh 15/06/2026 12:36

(PLO)- Omar Abdulkadir Artan - trọng tài bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 - sẽ được nhận lương đầy đủ của FIFA.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh với nguyên nhân bị nghi có giao tiếp với một thành viên cốt cán của một tổ chức khủng bố. Cuối cùng trọng tài người Somali này sẽ được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trả đủ tiền lương như những trọng tài khác làm nhiệm vụ ở World Cup 2026.

Cựu trọng tài FIFA Keith Hackett của Anh đã đề nghị FIFA thực thi công lý bằng việc trả công cho trọng tài bị Mỹ đuổi về là 100 ngàn USD. Ảnh:G.N

Omar Abdulkadir, 34 tuổi, là vua sân cỏ đầu tiên của quốc gia nghèo khó Somali, cũng là người trưởng thành từ trại tị nạn và đi lên bằng việc không ngừng nghỉ phấn đấu để được phong cấp trọng tài FIFA, biến giấc mơ làm nhiệm vụ tại World Cup thành hiện thực. Omar cũng được bầu chọn là trọng tài xuất sắc nhất châu Phi 2025 ở tuổi 33.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan từng được chọn Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi 2025. Ảnh: Bola

Tuy nhiên khi vừa đến Miami để tham gia tập huấn trước thềm World Cup 2026 thì vua sân cỏ Omar Abdulkadir bị Cơ quan nhập cảnh Mỹ chất vấn 11 giờ đồng hồ và sau đó bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ.

Sau đó cựu trọng tài FIFA Keith Hackett, Cựu chủ tịch Hiệp hội trọng tài nhà nghề thế giới lên tiếng là FIFA phải có trách nhiệm trong việc này và ông yêu cầu phải đền bù 100 ngàn USD cho trọng tài Omar Abdulkadir Artan.

Vị cựu trọng tài Anh đánh giá rằng, World Cup 2026 với 104 trận, mỗi trọng tài được trả lương chừng 100 ngàn USD. FIFA phải thanh toán tiền lương cho Omar vì ông không gây ra lỗi mà lỗi ở sự kết nối của FIFA với chủ nhà Mỹ... dẫn đến thiệt hại tài chính và tổn thương danh dự của trọng tài người Somali.

Bản tin cho biết FIFA sẽ trả đủ tiền công cho Omar Abdulkadir như bao trọng tài khác làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, nhưng không tiết lộ con số là bao nhiêu.

Đây là một kết thúc tương đối có hậu cho vị trọng tài “con nhà nghèo học giỏi” này, một tấm gương phấn đấu không ngừng nghỉ vì chuyên môn của mình.