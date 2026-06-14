Chủ tịch FIFA “hạ nhục” hay “khích tướng” bóng đá Ý? 14/06/2026 13:09

(PLO)- 32 năm về trước, tại USA 1994, tuyển Ý vào chung kết và thua luân lưu Brazil, nay là kỳ World Cup thứ 3 họ vắng mặt, chủ tịch FIFA nói lời mỉa mai.

Hai ngày trước, người đứng đầu bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đùa với thế giới và nhất là người Ý. Tuy nhiên, sự hài hước của ông Infantino không khéo dễ bị xem là “hạ nhục”, trừ những người suy nghĩ tích cực thì bảo đấy là cách “kích” bóng đá Ý.

Trả lời kênh truyền hình nền tảng kỹ thuật số CazeTV của Brazil, Chủ tịch Gianni Infantino đùa: “Chúng tôi đang thảo luận World Cup 2030 tăng lên 64 đội. Lúc đó, tuyển Ý dễ vượt qua vòng loại. Hay là chúng ta tăng lên 208 đội cho tuyển Ý chắc chắn”.

Tuyển Ý (trắng) trong trận play off World Cup 2026 thua Bosnia - Herzegovina và chính thức vắng mặt kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Ảnh: SE.

Con số 208 cũng chính là con số thành viên của FIFA, tức phải mời hết tất cả các đội tuyển quốc gia tham dự thì lúc đó Ý mới có suất chơi vòng chung kết World Cup.

Theo suy nghĩ phương Đông giàu tính sĩ diện thì rõ ràng đó là kiểu coi thường, “làm nhục” rất nặng. Cần biết nền bóng đá Ý từng sản sinh ra những huyền thoại và 4 lần lên ngôi World Cup, chỉ thua Brazil, ngang hàng Đức và trên Pháp, Tây Ban Nha, Argentina,...

Tuyển Ý vắng mặt 3 kỳ World Cup liên tiếp gần nhất thì rõ ràng tự họ đã thấy mất mặt lắm rồi.

Không tuyển Ý cũng chả sao, World Cup vẫn đẹp. Từ 32 đội Ý vắng, đến 48 đội Ý cũng ở nhà, bất chấp giải Serie A của Ý là 1 trong 5 giải vô địch quốc gia mạnh nhất hành tinh. Vậy thì đâu phải cách nói của Chủ tịch Infantino là “làm nhục” mà chính là góc nhìn thực tế.Người Ý phải nhìn lại mình để biết... xấu hổ và vượt lên.

Chủ tịch Gianni Infantino mang trong mình hai dòng máu Ý - Thụy Sĩ, tiếng Ý cũng là ngôn ngữ chính của ông. Vì vậy, ông thất vọng về đội bóng có một nửa dòng máu trong người mình cũng là điều dễ hiểu.

Gianni Infantino làm chủ tịch FIFA năm 2016 cho đến nay ông chưa từng được một lần ngồi khu VIP trên sân World Cup xem tuyển Ý tranh cúp vàng World Cup, hỏi sao không bực mình.

Vì thế, làng bóng đá Ý, đội tuyển Ý, LĐBĐ Ý nên coi câu đùa của Chủ tịch Gianni Infantino “thô mà thật” để trỗi dậy tự ái và tìm lại chính mình.