Giao lưu với Phúc Huỳnh, gắn kết những người đam mê Pickleball 13/06/2026 16:35

(PLO)- Sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung có phong cách sống năng động và dành tình yêu lớn cho bộ môn Pickleball.

Trong 2 ngày 11 và 12-6, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản, lần đầu tiên tổ chức “Sự kiện Giao lưu Pickleball” tại TP.HCM. Sự kiện là sân chơi gắn kết những người đam mê bộ môn thể thao xu hướng này với không gian trải nghiệm thực tế giữa người hâm mộ cùng khách mời là vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp

Đặc biệt, buổi giao lưu có sự góp mặt của VĐV Pickleball chuyên nghiệp Phúc Huỳnh (Huỳnh Thiên Phúc) - tay vợt hiện đứng vị trí thứ 2 châu Á theo bảng xếp hạng Asia Continental Rankings (nội dung Đơn nam), VĐV Nguyễn Anh Thắng (biệt danh Anh chú Pickleball) - nhà vô địch châu Á, một trong những lá cờ đầu của phong trào Pickleball tại Việt Nam, VĐV Hồ Vũ Hoàn - tay vợt được mệnh danh là "Ông hoàng highlight" của Pickleball Việt Nam.

Phúc Huỳnh thi đấu giao lưu tại sự kiện.

Bên cạnh các sân thi đấu giao lưu Pickleball được tổ chức chuyên nghiệp, không gian sự kiện còn có các khu vực sản phẩm tương tác trực quan. Tại sự kiện, Phúc Huỳnh cùng các VĐV chuyên nghiệp đã có những màn thi đấu giao lưu cùng các khách mời, mang lại bầu không khí thể thao sôi nổi.

“Pickleball đòi hỏi cường độ di chuyển liên tục với tốc độ cao. Trực tiếp trải nghiệm các dòng sản phẩm, tôi đánh giá cao độ co giãn linh hoạt và khả năng thấm hút mồ hôi nhanh, giúp cơ thể luôn khô thoáng. Bên cạnh đó, phom dáng tối giản mang tính ứng dụng cao của sản phẩm cũng khá phù hợp để mặc trong những nhu cầu khác nhau ngoài giờ tập luyện, thi đấu”, VĐV Phúc Huỳnh chia sẻ.