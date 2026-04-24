Ngoại binh Sergei Kulikov vô đối ở chặng đua cá nhân tính giờ 24/04/2026 10:25

(PLO)- Chặng 19 ở nội dung cá nhân tính giờ đã mang đến bầu không khí nghẹt thở và đầy cảm xúc khi các tay đua bước vào cuộc đua “một mình chống lại thời gian”.

Nguyễn Tuấn Vũ thi đấu cá nhân tính giờ.

Với lộ trình dài 5,6 km, mỗi vận động viên lần lượt xuất phát cách nhau 1 phút dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ trọng tài, tạo nên màn so tài chính xác đến từng giây đồng hồ.

Ngay từ sớm, đông đảo khán giả đã có mặt dọc tuyến đường để cổ vũ, tạo nên sự cổ vũ cuồng nhiệt cho Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2026, điều hiếm thấy tại Vũng Tàu. Không còn chiến thuật đồng đội hay núp gió phía sau, tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh, kỹ thuật và khả năng phân phối sức của từng cá nhân.

Tâm điểm của chặng đấu tiếp tục xoay quanh các ngoại binh, những người đã thể hiện phong độ ổn định suốt giải. Và họ một lần nữa chứng minh đẳng cấp ở nội dung sở trường. Tay đua người Nga – Sergei Kulikov đã có màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng chặng với thời gian ấn tượng khẳng định sự vượt trội ở thể thức cá nhân tính giờ. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của Sergei tại cuộc đua năm nay.

Tay đua nội binh xuất sắc nhất chặng cá nhân tính giờ.

Ngoại binh Lộc Trời - Sergei Kulikov đạt tốc độ 48,83 km/ giờ giành ngôi nhất chặng.

Tuấn Vũ chuyển giao "ghế nóng" cho ngoại binh đội Lộc Trời.

HLV Lê Thành Liêm vui mừng với chiến thắng của học trò.

Trong khi đó, áo vàng Yarash Uladzislau tiếp tục cho thấy phong độ ổn định khi cán đích ở vị trí thứ 2. Kết quả này không chỉ giúp tay đua TP.HCM New Group bảo vệ vững chắc ngôi đầu tổng sắp cá nhân mà còn củng cố vị thế “độc tôn” sau 19 chặng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của chặng đua chính là màn thể hiện của Nguyễn Tuấn Vũ khi đoạt hạng 3 chặng. Tay đua nội đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi liên tục giữ “ghế nóng” trong phần lớn thời gian thi đấu. Thành tích ấn tượng giúp anh trở thành nội binh xuất sắc nhất chặng. Tuy nhiên, khi Kulikov xuất phát ở nhóm cuối và tung ra những guồng chân hoàn hảo, Tuấn Vũ đã phải nhường lại vị trí dẫn đầu trong tiếc nuối.

Dù mang đến nhiều cảm xúc và sự cạnh tranh gay gắt, nhưng với quãng đường chỉ 5,6 km, chặng cá nhân tính giờ không tạo ra xáo trộn đáng kể trên bảng tổng sắp. Các danh hiệu sau 19 chặng vẫn gần như được giữ nguyên.

Yarash về nhì, bảo toàn danh hiệu áo vàng chung cuộc sau 19 chặng.

Áo vàng vẫn thuộc về Yarash, trong khi áo cam ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), áo xanh do Marchuk Dzianis (Võ Đắc Đồng Nai) nắm giữ. Danh hiệu áo trắng thuộc về Trần Trọng Phúc – tay đua trẻ thi đấu ấn tượng xuyên suốt giải. Ở danh hiệu vua leo núi, Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) tiếp tục giữ áo chấm đỏ nhờ thành tích ổn định ở các chặng đèo trước đó.

Ở nội dung đồng đội, TP.HCM Vinama vẫn vững vàng ở vị trí số 1, dù khoảng cách đã bị rút ngắn đôi chút sau những nỗ lực tấn công liên tiếp của đội Công an TP.HCM. Tuy nhiên, mức chênh lệch hiện tại vẫn đủ an toàn để đội đua này nắm quyền tự quyết ở những chặng còn lại.

Khép lại chặng 19, cuộc đua đang bước vào giai đoạn “an bài”. Sáng ngày 25-4, các tay đua sẽ bước vào chặng 20 từ Vũng Tàu đi Thủ Dầu Một, đường dài 141 km. Đây hứa hẹn sẽ là hành trình đầy toan tính chiến thuật, nơi mọi sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá đắt trong cuộc đua đến vinh quang chung cuộc.