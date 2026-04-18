Đại chiến áo xanh nghẹt thở: Marchuk bứt phá, Patterson hụt hơi 18/04/2026 12:29

(PLO)- Đại chiến áo xanh ở chặng 14, các ngoại binh đã khoản đãi người hâm mộ những màn tăng tốc mãn nhãn.

Đại chiến áo xanh là tâm điểm chặng 14. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng 14 của Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2026 từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa dài 98 km chứng kiến một trong những màn cạnh tranh khốc liệt nhất từ đầu giải.

Lộ trình không quá dài nhưng liên tục đan xen những con dốc ngắn, cùng điều kiện thời tiết nắng gắt và gió ngược đã khiến chặng đấu trở nên vô cùng khắc nghiệt. Ngay từ đầu, các đội đã chủ động đẩy tốc độ lên cao nhằm kiểm soát thế trận và tạo lợi thế ở các điểm sprint dọc đường.

Diễn biến chặng 14 trùng điệp đèo dốc. Clip: MQ

Tâm điểm của chặng đua là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ngoại binh Marchuk Dziansi (Kendda Đồng Nai) và Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) trong đại chiến áo xanh ở sprint 2. Ở từng điểm rút dọc đường, cả hai liên tục tung ra những pha tăng tốc quyết liệt, tạo nên bầu không khí cạnh tranh sôi động chưa từng có.

Pawel Szostka thắng sprint 1 tại dốc Găng.

Trong khi đó, phía trước đoàn đua, hai cua-rơ ngoại binh Christoph Jenssen (Đồng Tháp 1) và Pawel Szostka (Quân khu 7) bất ngờ bứt tốc, tạo nên nhóm dẫn đầu. Sự chủ động tấn công của họ buộc đoàn đông phía sau, trong đó có áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) phải tổ chức rượt đuổi với tốc độ rất cao.

Cục diện giằng co kéo dài suốt hành trình khiến thể lực các tay đua bị bào mòn đáng kể. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sức nóng ở các điểm sprint, nơi Marchuk cho thấy sự ổn định vượt trội. Anh liên tục giành điểm số quan trọng, trong khi Patterson dù rất nỗ lực vẫn không thể bám sát đối thủ.

Bộ đôi ngoại binh khuấy động tốc độ chặng 14.

Đoàn đông hướng về Sông Cầu - Phú Yên

"Idol đường đua" Mugashi Moise.

Dốc và đèo nhỏ là "đặc sản" ở chặng này.

Tháp Nghinh Phong tại đích đến Tuy Hòa.

Marchuk đánh bại Patterson ở sprint 2.

Marchuk giành chiến thắng thứ 5 tại mùa giải.

Ở đích đến tại Tuy Hòa, sau khi các nhóm được nhập lại, Marchuk tiếp tục thể hiện phong độ cao để giành chiến thắng chặng. Cùng với chiến thắng thứ 5 của ngoại binh Đồng Nai, chiến tích còn giúp tay đua người Belarus gia tăng đáng kể khoảng cách với Patterson trong cuộc chiến áo xanh, tạo lợi thế lớn trước những chặng tiếp theo.

Sau 14 chặng, các danh hiệu quan trọng vẫn không thay đổi. Áo vàng tiếp tục thuộc về Yarash Uladzislau, áo trắng do Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) nắm giữ, áo cam thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), trong khi tập thể TP.HCM Vinama tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Yarash mặc áo vàng sau 14 chặng.

Chặng 14 khép lại nhưng cuộc đua vẫn chưa hạ nhiệt. Ngay sáng 19-4, đoàn đua sẽ bước vào chặng 15 từ Tuy Hòa đến Nha Trang, nơi các tay đua phải chinh phục đèo Cả – một thử thách lớn về thể lực.

Đáng chú ý, cuộc chiến áo chấm đỏ (vua leo núi) đang trở nên nóng bỏng khi hai cái tên Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) và Pieratozzi Lucia (Võ Đức Đồng Nai) cạnh tranh quyết liệt. Với địa hình đèo dốc ở chặng 15, đây hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn không kém cuộc chiến áo xanh, khi mọi toan tính chiến thuật sẽ được đẩy lên cao trào.