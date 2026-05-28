MU có cơ hội lý tưởng hoàn tất vụ chuyển nhượng 80 triệu bảng Anh 28/05/2026 07:09

(PLO)- MU có cơ hội lý tưởng để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 80 triệu bảng Anh khi số phận của 1 CLB tại Premier League đã được định đoạt.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). MU đang quan tâm đến việc chiêu mộ Mateus Fernandes trong mùa hè này, và West Ham đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng bất chấp việc đội bóng này đã xuống hạng. "Quỷ đỏ" thành Manchester có thể phải chi tới 80 triệu bảng Anh để chiêu mộ Mateus Fernandes, mặc dù West Ham United có thể nhượng bộ về giá sau khi họ xuống hạng khỏi Premier League.

Mateus Fernandes, 21 tuổi đã có một mùa giải xuất sắc về mặt cá nhân tại đội chủ sân London bất chấp những khó khăn của đội bóng, với Manchester United, Paris Saint-Germain và Arsenal nằm trong số những CLB thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ này.

HLV Michael Carrick và các cộng sự tại MU đang chuẩn bị tăng cường đáng kể tuyến giữa trong mùa hè này, với Fernandes nằm trong số nhiều cái tên được liên hệ. Elliot Anderson, người cũng được Manchester City săn đón, dường như là mục tiêu chính của MU, khi Nottingham Forest yêu cầu mức giá 100 triệu bảng Anh.

Manchester United khó có thể chi một khoản tiền lớn như vậy cho một cầu thủ duy nhất và họ cũng tuyên bố không lao vào cuộc chiến đấu giá với Man City trong thương vụ chuyển nhượng Anderson. Và vấn đề tương tự cũng có thể xảy ra với Fernandes, mặc dù mọi thứ có thể đã thay đổi.

Theo tờ Daily Mail, West Ham đang yêu cầu 80 triệu bảng Anh để bán cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha – gấp đôi số tiền họ đã trả cho Southampton để mua Fernandes 12 tháng trước đó. Tuy nhiên, vị thế đàm phán của West Ham đã suy yếu đáng kể, sau khi xuống hạng Championship. Ngoại trừ 85 phút thi đấu trong trận gặp Wolves, Fernandes đã ra sân thi đấu đầy đủ trong tất cả các trận đấu tại Premier League của West Ham kể từ giữa tháng 3.

MU dự kiến ​​sẽ chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ để tăng cường lực lượng trong mùa giải 2026 - 2027, sau khi Casemiro rời đi vì hết hợp đồng. Ederson của Atalanta dường như chắc chắn sẽ đến Old Trafford, với các cuộc đàm phán giữa hai bên đã diễn ra gần đây.

Mateus Fernandes đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: EPA

Adam Wharton của Crystal Palace, Carlos Baleba của Brighton, Aurelien Tchouameni của Real Madrid và Sandro Tonali của Newcastle United nằm trong số những mục tiêu tiềm năng ở vị trí tiền vệ mà MU có thể nhắm đến. Đồng đội của Fernandes tại West Ham là Jarrod Bowen, cũng được liên kết với đội chủ sân Old Trafford trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, Jarrod Bowen, 29 tuổi đã thể hiện lòng trung thành với West Ham khi đưa ra một tuyên bố. "Thật khó để đăng tải điều gì đó như thế này khi tất cả những gì bạn cảm thấy chỉ là sự xấu hổ và đau đớn", Bowen viết trên Instagram sau khi West Ham rớt hạng, "Tôi có thể viết rất nhiều để giải thích mọi chuyện đã sai ở đâu trong mùa giải này, nhưng điều người hâm mộ xứng đáng nhận được là một lời xin lỗi.

Giành được chiếc cúp ở Prague là đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi tại West Ham. Chủ nhật vừa qua là đêm tồi tệ nhất. Chúng tôi đơn giản là không đủ tốt. Chỉ vậy thôi. Và đó là lý do tại sao mùa giải kết thúc như vậy. Gửi đến người hâm mộ, các bạn chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Sự ủng hộ của các bạn trên sân nhà và sân khách chưa bao giờ thay đổi, ngay cả khi chúng tôi thi đấu không tốt trên sân.

Chúng tôi đáng lẽ phải cống hiến nhiều hơn. Các bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn. Một điều tôi biết chắc về West Ham là đội có khát vọng và tinh thần chiến đấu để vực dậy sau thất bại này. CLB này thuộc về Premier League và xứng đáng được trở lại đó càng sớm càng tốt".