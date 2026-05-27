MU tự tin chiêu mộ 2 ngôi sao giá 129 triệu bảng Anh 27/05/2026 12:20

Hàng tiền vệ là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU, và họ dường như đang hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, "quỷ đỏ" thành Manchester khó có thể đáp ứng yêu cầu về số áo hiện tại của Sandro Tonali và Ederson nếu cả hai chuyển đến Old Trafford mùa hè này.

HLV Michael Carrick rất muốn sớm chiêu mộ thêm tiền vệ để lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của Casemiro. Các nguồn tin cho thấy Tonali của Newcastle và ngôi sao Serie A Ederson đang đứng đầu danh sách mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United. TalkSPORT khẳng định Manchester United đã đạt được thỏa thuận miệng với ngôi sao của Atalanta, Ederson, về một hợp đồng 5 năm.

Được biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa MU và Atalanta về thương vụ trị giá 43 triệu bảng Anh. Tonali cũng được cho là sẽ chuyển đến MU trong những tháng gần đây, việc Newcastle không giành được suất tham dự cúp châu Âu đã mang lại lợi thế đáng kể cho đội chủ sân Old Trafford trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Ý này. Newcastle có thể buộc phải bán Tonali nhưng đòi mức giá khổng lồ 86 triệu bảng Anh.

Các báo cáo từ truyền thông Ý cho thấy MU tự tin sẽ hoàn tất cả hai thương vụ. Ederson chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Atalanta, nhưng đội bóng Serie A dường như vẫn kiên quyết giữ nguyên mức giá yêu cầu. Nếu MU chi tổng cộng 129 triệu bảng Anh, họ sẽ có hai tiền vệ này.

Liệu MU có chiêu mộ thành công Tonali (trái) và Ederson (phải). ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, cả hai số áo ưa thích của hai cầu thủ hiện đều đã có người mặc, điều đó có nghĩa là một cử chỉ chào đón 2 tân binh đến Old Trafford đơn giản là không thể. Tonali đã mặc áo số 8 trong suốt thời gian thi đấu cho AC Milan và Newcastle, nhưng có một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn mà Tonali sẽ không thể thay thế vị trí đó tại Manchester United.

Bruno Fernandes đã khoác áo số 8 kể từ mùa giải 2022 - 2023 đến nay, sau khi mặc áo số 18 trong ba năm đầu tiên tại Old Trafford. Đội trưởng của Manchester United cũng từng mặc số áo hiện tại khi còn thi đấu cho Sporting CP và Udinese, và không thể phủ nhận, anh là cầu thủ nổi bật nhất của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha Bruno Fernandes từng được đồn đoán sẽ chia tay MU nhiều lần, nhưng hiện tại anh chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rời Old Trafford trong thời gian tới. Chiếc áo số 18 đã trống sau khi Casemiro ra đi, và Tonali hoàn toàn có khả năng sẽ khoác lên mình chiếc áo này.

Trong khi đó, Ederson đã mặc áo số 13 trong suốt thời gian thi đấu cho Atalanta. Anh từng mặc áo số 15 và số 40 ở các CLB trước đây, nhưng đã gắn bó với số áo 13 trong sáu năm qua. Tuy nhiên, Patrick Dorgu đã giành được chiếc áo đó khi gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2025 và đã mặc nó trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Dorgu hiện đang có hợp đồng tại Old Trafford ít nhất đến năm 2030.

Số áo tiếp theo còn trống sau số áo ưa thích của Ederson là số 12, sau khi Tyrell Malacia chính thức rời MU. Số 19 và số 22 cũng còn trống nếu cầu thủ người Brazil quyết định tiếp tục sự nghiệp tại Old Trafford. Cả Fernandes và Dorgu dường như đều đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Carrick khi ông vạch ra tương lai của MU.

Manchester United đã bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức trong bản hợp đồng có thể kéo dài đến 3 năm và ông thầy người Anh sẽ rất muốn giúp đỡ bất kỳ tân binh nào hòa nhập một cách suôn sẻ. Và có khả năng 2 người đầu tiên gia nhập Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Ederson và Tonali.