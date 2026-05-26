Arsenal và trận chung kết Champions League định mệnh sau 30 năm đau đớn 26/05/2026 13:30

(PLO)- Sau hơn ba thập kỷ chìm trong những ký ức đau đớn ở đấu trường châu Âu, Arsenal đang sở hữu cơ hội lớn nhất lịch sử để bước lên đỉnh châu Âu.

Chỉ ít ngày sau khi chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài từ năm 2004, Arsenal chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Puskas Arena.

Nếu giành chiến thắng, Pháo thủ sẽ lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Danh hiệu ấy có thể biến mùa giải hiện tại thành chương huy hoàng nhất trong lịch sử đội bóng Bắc London. Nhưng phía trước thầy trò Mikel Arteta là cả một quá khứ đầy ám ảnh mà người hâm mộ chưa bao giờ quên được.

Kể từ lần đăng quang châu Âu gần nhất năm 1994 ở Cúp C2, Arsenal liên tục gục ngã trong những thời khắc quan trọng nhất. Một trong những ký ức đau đớn nhất xuất hiện ở trận chung kết năm 1995 trước Real Zaragoza.

Thầy trò HLV Arteta vừa trở thành Vua bóng đá Anh. Ảnh: EPA.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kéo dài tới loạt luân lưu, Nayim bất ngờ tung cú lốp bóng từ khoảng cách gần giữa sân khiến David Seaman đứng chôn chân. Khoảnh khắc ấy trở thành “vết dao” cứa vào lòng Arsenal suốt hàng chục năm, đặc biệt khi Nayim từng khoác áo Tottenham Hotspur.

Năm 2000, lão làng Arsene Wenger đưa Arsenal vào chung kết UEFA Cup gặp Galatasaray. Với dàn sao như Thierry Henry hay Dennis Bergkamp, Arsenal được đánh giá cao hơn nhiều. Tuy nhiên, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo họ vào loạt sút luân lưu rồi kết liễu bằng chiến thắng lạnh lùng.

6 năm sau, Arsenal lần đầu tiên vào chung kết Champions League nhưng cơn ác mộng lại tiếp tục. Tại Paris, thủ môn Jens Lehmann nhận thẻ đỏ từ rất sớm sau pha phạm lỗi với Samuel Eto'o. Dù Sol Campbell giúp Arsenal vượt lên dẫn trước, đội bóng Anh cuối cùng vẫn gục ngã trước FC Barcelona sau những bàn thắng muộn đầy cay đắng.

Martin Odegaard cùng đồng đội có niềm tin lớn qua mặt PSG để lên đỉnh châu Âu. Ảnh: EPA.

Đến năm 2019, Arsenal tiếp tục ôm hận khi thua Chelsea FC 1-4 ở chung kết Europa League dưới thời Unai Emery. Những thất bại ấy khiến chiếc cúp Champions League vẫn mãi là giấc mơ dang dở với đội bóng giàu truyền thống này.

Giờ đây, HLV Arteta đang đứng trước cơ hội biến mình thành huyền thoại thực sự tại Emirates. Sau chức vô địch Premier League lịch sử, tinh thần Arsenal đang lên cực cao. Các cầu thủ đã ăn mừng cuồng nhiệt tại London sau vòng đấu cuối cùng. Đội trưởng Martin Odegaard thừa nhận toàn đội đang sống trong những ngày tuyệt vời nhất sự nghiệp. Theo tiền vệ người Na Uy, Arsenal hiểu rằng họ chỉ còn cách sự bất tử đúng một trận đấu nữa.

Dẫu vậy, thử thách mang tên PSG chưa bao giờ dễ dàng. Nhà vô địch nước Pháp từng đánh bại Arsenal ở bán kết mùa trước và vẫn sở hữu đội hình cực kỳ đáng gờm. Nhưng sau hơn 30 năm chờ đợi, người hâm mộ Pháo thủ thành London tin rằng thời khắc lịch sử cuối cùng cũng đã tới.