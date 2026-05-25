Phản ứng của Declan Rice khi West Ham xuống hạng 25/05/2026 12:40

Declan Rice đã theo dõi những phút cuối cùng của mùa giải Premier League sau chiến thắng 2-1 của nhà tân vô địch Arsenal trước Nottingham Forest, và chứng kiến ​​đội bóng cũ West Ham xuống hạng Championship. Ngôi sao người Anh tỏ ra vô cùng thất vọng khi chứng kiến ​​CLB cũ của anh là West Ham xuống hạng chỉ vài phút sau khi Arsenal giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của họ tại Premier League mùa giải này.

Arsenal của Declan Rice đã chính thức đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm 1 vòng đấu, và giành chiến thắng cuối cùng trong mùa giải khi đánh bại Crystal Palace 2-1. Trận đấu của họ kết thúc chỉ vài phút trước khi cuộc chiến trụ hạng giữa Tottenham và West Ham bước vào những phút bù giờ cuối cùng.

Trận đấu giữa Tottenham và Everton đã bị trì hoãn do sự cố VAR và đó là trận đấu cuối cùng kết thúc mùa giải. Đội bóng cũ của Declan Rice, nơi anh từng giành chức vô địch Europa Conference League trước khi chuyển đến Arsenal với giá 100 triệu bảng, biết rằng họ cần phải đánh bại Leeds United và mong Everton sẽ giúp họ một việc là thắng Tottenham mới trụ hạng thành công.

West Ham đã có điều kiện cần khi đánh bại Leeds 3-0 tại sân vận động London, nhưng điều kiện đủ là Tottenham thua thì không đạt được. Tottenham đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Everton nhờ bàn thắng của Joao Palhinha, qua đó đảm bảo họ trụ lại ở giải Ngoại hạng Anh.

Declan Rice thất vọng khi biết CLB cũ của anh là West Ham xuống hạng. ẢNH: MIRROR

Đoạn video ghi lại cảnh Declan Rice giơ hai tay lên trời khi kết quả được xác nhận, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng rồi bước thẳng vào đường hầm dù Arsenal của anh sắp sửa ăn mừng chức vô địch Premier League.

West Ham đã chiêu mộ HLV Nuno Espirito Santo với hy vọng cứu vãn mùa giải, nhưng họ đã thua ba trong bốn trận cuối cùng, điều này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và chấm dứt 14 mùa giải trụ vững tại Premier League của họ.

“Đây là khoảnh khắc vô cùng đau buồn đối với tất cả chúng tôi tại CLB”, HLV của West Ham Nuno Espirito Santo nói, người mà tương lai của chính ông giờ đây cũng đang bị đặt dấu hỏi, “Đó là một ngày khó khăn, chúng tôi đã có một nhiệm vụ khó khăn, và chúng tôi đã mất đi đặc quyền tự quyết định tương lai của mình.

Nếu bây giờ bạn hỏi tôi về quá khứ và tương lai, tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để thấu hiểu nỗi buồn của người hâm mộ, của chính chúng tôi, của CLB, và để xin lỗi cũng như cảm ơn họ vì tất cả sự ủng hộ mà họ đã dành cho chúng tôi. Đây là một mùa giải kỳ lạ về mặt điểm số, thông thường 39 điểm trong khoảng 10 năm trở lại đây là đủ để các đội trụ hạng. Chúng tôi đã tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ".

West Ham đã chính thức rớt hạng. ẢNH: PA WIRE

Trong khi đó, Declan Rice có thể kết thúc mùa giải của mình tại Arsenal bằng chức vô địch Champions League khi Arsenal chuẩn bị đối đầu với PSG ở chung kết sau sáu ngày nữa. Pháo thủ sẽ bước vào trận đấu với tư cách là đội yếu hơn khi họ tìm cách giành được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Declan Rice nói với Sky Sports (Anh): "Thông điệp từ HLV là hãy tận hưởng ngày hôm nay, nhưng ngày mai sẽ tập trung hoàn toàn vào trận đấu với PSG, bởi vì chúng tôi có một cơ hội rất lớn ở đó. Chúng tôi muốn điều đó, muốn giành cú đúp. Chúng tôi muốn nỗ lực để đạt được điều đó. Và tất nhiên là cả trận đấu với đội tuyển Anh nữa. Có rất nhiều trận đấu sắp tới. Tôi chắc chắn rằng tất cả sẽ xứng đáng".