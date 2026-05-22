Nóng: Lý do Foden, Palmer và Maguire bị gạch tên khỏi World Cup 22/05/2026 14:37

(PLO)- Điều từng được xem là khó tin cách đây hai năm giờ lại trở thành kịch bản đầy cay đắng với Phil Foden và Cole Palmer khi cả hai sẽ làm khán giả tại World Cup 2026.

Hai ngôi sao từng được kỳ vọng là tương lai của đội tuyển Anh đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026 dưới thời Thomas Tuchel.

Theo đó, danh sách 26 cầu thủ được cho là rò rỉ trước thềm World Cup không có tên Harry Maguire, Phil Foden và Cole Palmer. Sự vắng mặt của ba cái tên này lập tức tạo ra tranh luận lớn, bởi họ đều từng giữ vị trí quan trọng hoặc được đánh giá rất cao trong màu áo Tam sư.

Trường hợp của Foden và Palmer gây chú ý hơn cả. Tại Euro 2024, Foden đá chính trong trận chung kết Anh thua Tây Ban Nha, còn Palmer vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn giúp đội tuyển Anh nhen nhóm hy vọng. Khi ấy, cả hai được xem là biểu tượng cho thế hệ tấn công mới của bóng đá Anh.

Trung vệ Maguire không có tên trong danh sách tuyển Anh. Ảnh: EPA.

Cả Foden lẫn Palmer đều trưởng thành từ lò đào tạo Manchester City. Foden chọn ở lại Etihad và trở thành ngôi sao trong hệ thống của Pep Guardiola. Palmer rời Man City để sang Chelsea, nơi anh có nhiều đất diễn hơn và từng bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, con đường của họ lại gặp nhau ở một điểm rất nghiệt ngã, khi không ai còn chắc suất dự World Cup.

HLV Thomas Tuchel dường như đang xây dựng đội tuyển Anh bằng nguyên tắc rất rõ ràng. Phong độ hiện tại được đặt cao hơn danh tiếng, quá khứ hay sức hút truyền thông. Khi một cầu thủ sa sút, cơ hội lập tức được trao cho người khác.

Chính sự vươn lên của Morgan Rogers và Eberechi Eze khiến vị trí của Foden và Palmer bị lung lay nghiêm trọng. Rogers được Tuchel tin tưởng thường xuyên kể từ khi ông nắm đội tuyển Anh. Tiền vệ của Aston Villa tiếp tục gây ấn tượng khi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Freiburg ở chung kết Europa League.

Cole Palmer bị loại gây nhiều tranh cãi. Ảnh: EPA.

Eze cũng đang là quân bài rất được đánh giá cao. Trong mùa giải Arsenal đăng quang, anh đóng góp 7 bàn thắng và 2 kiến tạo. Dưới thời Tuchel, Eze còn ghi 3 bàn sau 6 trận vòng loại World Cup, cho thấy khả năng tạo khác biệt ở cấp độ đội tuyển.

Chấn thương từng khiến Eze vắng mặt trong loạt trận giao hữu tháng 3, mở ra cơ hội để Foden và Palmer gây ấn tượng trở lại. Tuy nhiên, đội tuyển Anh lại thi đấu thất vọng khi hòa Uruguay 1-1 rồi thua Nhật Bản 0-1. Những kết quả ấy càng khiến Tuchel nhận ra giá trị của một cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và tính đột biến như Eze.

Foden ngồi nhà xem Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Trong hệ thống hiện tại, Eze mang đến nét khác biệt so với Jude Bellingham hay Morgan Rogers. Anh có thể tăng tốc, xoay chuyển thế trận và tạo ra khoảnh khắc bất ngờ ở khu vực cuối sân. Đó là điều Tuchel đang cần cho một giải đấu lớn.

Foden và Palmer từng được dự đoán sẽ là trụ cột của tuyển Anh tại World Cup 2026. Nhưng bóng đá hiện đại không chờ đợi ai. Danh tiếng có thể giúp họ được chú ý, còn suất lên tuyển lúc này phải được giành lại bằng phong độ thật sự.