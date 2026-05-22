Carrick xác nhận ngôi sao của MU ra đi sớm 22/05/2026 11:49

Casemiro đã có lời chia tay đầy xúc động trên sân nhà Old Trafford cuối tuần trước. Sự nghiệp của Casemiro tại MU đã kết thúc sau khi HLV Michael Carrick xác nhận tiền vệ người Brazil sẽ không có mặt trong đội hình đối đầu với Brighton ở vòng 38 Premier League vào Chủ nhật và đã rời CLB.

Casemiro, 34 tuổi, đã có một lời chia tay đầy xúc động với Old Trafford vào Chủ nhật trong trận thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest. Anh nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả khi được thay ra, trước khi có một bài phát biểu chân thành trên sân sau trận đấu.

Mới đây, HLV tạm quyền Carrick của MU đã tiết lộ ông quyết định vào tuần trước rằng trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Old Trafford sẽ là trận đấu chia tay của tuyển thủ Brazil và cho biết Casemiro đã rời đi để nghỉ ngơi trước thềm World Cup 2026 mùa hè này.

Casemiro đã chính thức nói lời tạm biệt MU. ẢNH: CAMERA SPORTS

HLV Michael Carrick của MU tiết lộ, "Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp cho Casemiro, và mọi chuyện đã được quyết định, anh ấy cũng là một phần trong đó, nên đây là thời điểm thích hợp. Chúng tôi luôn thống nhất rằng tuần trước sẽ là trận đấu cuối cùng của Casemiro tại MU.

Vì vậy tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tốt hơn cả những gì chúng tôi mong đợi và Casemiro đã chơi tuyệt vời. Tôi đã nói rất nhiều điều về Casemiro và những đóng góp tuyệt vời của anh ấy cho tôi và toàn CLB kể từ khi tôi đến đây, nhưng đúng vậy, chúng tôi đã quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để Casemiro kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford".

Carrick muốn kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ khi MU cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League sớm 1 vòng đấu, đồng thời giành vé dự Champions League mùa tới. Bây giờ, ông sẽ tận dụng trận đấu tại sân Amex để tạo cơ hội cho một số ngôi sao trẻ của MU.

Carrick yêu cầu các cầu thủ Manchester United tập trung vào trận cuối mùa, dù đội đã không còn mục tiêu phấn đấu. ẢNH: EPA

HLV Michael Carrick nói thêm, "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình trận đấu và những gì mà Brighton có thể đe dọa chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn có trách nhiệm với điều đó. Chúng tôi đã nỗ lực để đưa mình vào vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng.

Tôi đã nói rằng chúng tôi muốn kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ vì chính bản thân mình, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu như bất kỳ trận đấu nào khác. Có rất nhiều điều quan trọng đối với Brighton, Bournemouth và tất cả các CLB (cạnh tranh vé dự cúp châu Âu) khác xung quanh trận đấu này, vì vậy chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó".