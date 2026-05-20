Martinez tuyên bố mình đã đúng khi từ chối gia nhập MU 20/05/2026 13:15

Thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa từng được liên hệ mạnh mẽ với việc chuyển đến MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025, trước khi cuối cùng ở lại với đội bóng vùng Midlands. Emi Martinez cho rằng việc Aston Villa tiến vào chung kết Europa League chứng minh anh đã đúng khi không rời CLB vào mùa hè năm ngoái.

Martinez từng cân nhắc rời Aston Villa khi Manchester United rất muốn đưa anh đến Old Trafford. Nhưng nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina đã thay đổi ý định và quyết định ở lại đội chủ sân Villa Park. Và Martinez khẳng định mình không hề hối tiếc khi chuẩn bị nỗ lực giúp Aston Villa giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1996 trong trận đấu đỉnh cao gặp Freiburg tại Istanbul ở chung kết Europa League vào lúc 2 giờ sáng mai 21-5.

Mục tiêu trước đây của MU Emiliano Martinez nói: "Đôi khi bóng đá có thể thay đổi, HLV có thể đến rồi đi. Mọi người có thể di chuyển khắp nơi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không dành sự tôn trọng và tình yêu trọn vẹn cho CLB. Tôi có một cam kết với Aston Villa. Tôi là nhà vô địch World Cup cùng Argentina khi đang chơi cho Aston Villa. Tôi đã giành được hai giải Găng tay vàng với Aston Villa. Tôi sẽ luôn luôn và mãi mãi yêu CLB này.

Mục tiêu của MU Emiliano Martinez từng muốn rời Aston Villa mùa trước. ẢNH: EPA

Rồi một ngày tôi sẽ giải nghệ và người khác sẽ đứng trong khung thành. Tôi đang tham dự một trận chung kết châu Âu, chúng tôi lại đang thi đấu ở Champions League, với tất cả những thăng trầm. Chúng tôi có một HLV hàng đầu, một đội trưởng xuất sắc, một đội hình nòng cốt khá tốt. Khi chúng tôi đoàn kết và chiến đấu cùng nhau, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ ai. Tôi thực sự tự hào vì được ở lại. Tôi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn".

Và thủ môn Emiliano Martinez khẳng định chắc chắn rằng khi Aston Villa ra sân tại sân vận động Tupras của Besiktas, họ có người hoàn hảo trên băng ghế huấn luyện để dẫn dắt họ. Aston Villa bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Europa League. HLV Unai Emery của Aston Villa đã gây dựng sự nghiệp của mình dựa trên việc từng giành rất nhiều chức vô địch Europa League.

Đây sẽ là lần thứ sáu Emery góp mặt trong một trận chung kết, sau khi đã bốn lần vô địch Europa League cùng Villarreal và Sevilla. Ông cũng từng dẫn dắt Arsenal vào chung kết tại Baku năm 2019, nhưng để thua đối thủ cùng thành phố Chelsea. Martinez khẳng định đội bóng không muốn ai khác ngoài Emery ngồi trên băng ghế chỉ đạo lần này.

Martinez chỉ muốn Emery dẫn dắt anh đá trận chung kết cấp CLB. ẢNH: EPA

Emiliano Martinez nói: "Điều này vô cùng quan trọng. Tôi đã gắn bó với một số cầu thủ này nhiều năm, cùng nhau trải qua rất nhiều trận đấu, chiến đấu từ vị trí giữa bảng đến suất dự cúp châu Âu, rồi đến bán kết. Và giờ chúng ta đã vào chung kết.

Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng với điều này, tôi nghĩ người hâm mộ cũng xứng đáng và rõ ràng là HLV đã có bốn hoặc năm lần vào chung kết ở giải đấu này. Chúng tôi không muốn có ai khác trên băng ghế huấn luyện ngoài Unai Emery, người đã dẫn dắt chúng tôi đến trận chung kết cúp châu Âu".