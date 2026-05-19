Điều kiện để Arsenal vô địch Premier League 19/05/2026 10:12

(PLO)- Arsenal đang ở rất gần khoảnh khắc chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài hơn hai thập kỷ sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley ở vòng 37.

Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đã giúp Arsenal nâng tổng điểm lên 82, tạo khoảng cách 5 điểm với Manchester City trong khi đối thủ vẫn còn một trận chưa đấu.

Dù quyền tự quyết chưa hoàn toàn nằm trong tay đoàn quân của HLV Mikel Arteta, sức ép lúc này đã chuyển sang phía Man City. Đội bóng của Pep Guardiola buộc phải thắng Bournemouth ở trận đấu diễn ra giữa tuần nếu không muốn nhìn đối thủ đăng quang sớm. Chỉ cần đánh rơi điểm trên sân nhà, mọi hy vọng bảo vệ ngôi vương của The Citizens sẽ chính thức khép lại.

Trong trường hợp Man City vượt qua Bournemouth, cuộc đua vô địch sẽ bị kéo tới vòng đấu cuối cùng. Khi đó, Aston Villa sẽ trở thành thử thách quyết định với đội chủ sân Etihad. Một trận hòa hoặc thất bại trước Aston Villa đủ khiến Man City mất tất cả, bất kể Arsenal thi đấu ra sao ở lượt trận cuối.

Đội bóng thành London đang nắm trong tay quyền tự quyết chức vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Về phía Arsenal, mục tiêu của họ lúc này rất rõ ràng là đánh bại Crystal Palace để tự định đoạt số phận. Nếu giành trọn 3 điểm, Pháo thủ gần như chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Ngay cả khi chỉ có một trận hòa, đội bóng thành London vẫn còn cơ hội lên ngôi nếu các chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng bại và thành tích đối đầu nghiêng về phía họ.

Sau nhiều mùa giải liên tiếp hụt hơi ở giai đoạn quyết định, Arsenal giờ chỉ còn cách thiên đường đúng một bước chân. Premier League đang đứng trước khả năng chứng kiến nhà vua mới xuất hiện sau nhiều năm Man City thống trị tuyệt đối.