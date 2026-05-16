De Ligt tuyên bố đầy xúc động về MU 16/05/2026 14:59

Matthijs de Ligt đã trở lại tập luyện cùng MU với hy vọng được ra sân thi đấu trở lại trong mùa giải này, nhưng chấn thương lưng của trung vệ người Hà Lan hóa ra lại nghiêm trọng hơn dự kiến ​​ban đầu. MU đã xác nhận Matthijs de Ligt vừa trải qua phẫu thuật để điều trị chấn thương lưng dai dẳng.

De Ligt đã không thi đấu kể từ tháng 11 năm ngoái vì vấn đề về lưng và do đó vẫn chưa ra sân dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Trung vệ người Hà Lan đã trở lại tập luyện cùng Manchester United vào tháng trước và ban đầu hy vọng sẽ được ra sân trở lại trong mùa giải này.

Nhưng cuối cùng, De Ligt và MU đã quyết định rằng phẫu thuật sẽ có lợi cho cầu thủ 26 tuổi này, người sẽ bỏ lỡ World Cup 2026 cùng tuyển Hà Lan. Chia sẻ bức ảnh chụp mình trên giường bệnh, De Ligt viết trên Instagram, "Sau 6 tháng điều trị và nỗ lực hồi phục, phẫu thuật là lựa chọn duy nhất còn lại. Tôi thất vọng vì không thể giúp đỡ đội trong 6 tháng qua và rõ ràng là bỏ lỡ World Cup 2026, nhưng tôi mong muốn làm mọi thứ để trở lại thi đấu trước người hâm mộ và cảm thấy khỏe mạnh hơn".

De Ligt đã gửi thông điệp xúc động đến MU trên giường bệnh. ẢNH: INSTAGRAM/GETTY

Các đồng đội của De Ligt ở đội tuyển Hà Lan là Frenkie de Jong và Micky van de Ven nằm trong số những người gửi lời nhắn ủng hộ, cũng như cựu tiền vệ của Manchester United, Christian Eriksen.

Manchester United thông báo: "Matthijs de Ligt đã trải qua ca phẫu thuật thành công để điều trị chấn thương lưng. Sau quá trình phục hồi chức năng đầy nỗ lực, chúng tôi quyết định rằng phẫu thuật là phương án điều trị tốt nhất".

De Ligt hi vọng sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa tới để đóng góp cho MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

De Ligt gửi thông điệp đầy xúc động đến MU trên trang web của CLB: “Kể từ tháng 11 năm ngoái, tôi đã làm mọi thứ, nỗ lực hết mình trong mỗi buổi tập và tìm hiểu mọi phương án, để trở lại với điều mình yêu thích, đó là chơi bóng đá. Tôi biết ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trong suốt giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Tôi vẫn quyết tâm như trước để khoác áo MU và thi đấu trước những người hâm mộ tuyệt vời của chúng ta càng sớm càng tốt".

De Ligt đã ra sân 14 trận cho Manchester United mùa này trước khi phải nghỉ thi đấu. Kể từ đó, trung vệ người Hà Lan đã bỏ lỡ 24 trận đấu do vấn đề về lưng. "Rất khó để nói chính xác, bởi vì thời gian hồi phục quá dài", HLV Michael Carrick nói vào cuối tháng 3 về thời gian trở lại của De Ligt, "Với các vấn đề về lưng, đôi khi bạn nghĩ mọi thứ ổn rồi nhưng đột nhiên lại không ổn nữa. Chúng tôi chỉ đang kiên nhẫn và tìm cách giải quyết. Chúng tôi sẽ cho De Ligt thời gian và cố gắng giúp anh ấy trở lại càng sớm càng tốt, nhưng thực sự rất khó để nói trước điều gì".