Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Thành phố sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi 06/06/2026 14:52

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng việc triển khai Nghị quyết 09 hiệu quả là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ngày 6-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặt vấn đề ai sẽ đưa nghị quyết này vào cuộc sống, ai sẽ thực hiện thành công nghị quyết này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp tục chọn người vì công việc. Ảnh: THANH THÙY

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM khẳng định đây là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của TP.

Theo ông, cán bộ, công chức, viên chức TP.HCM là lực lượng trực tiếp triển khai công việc. Hiện nay, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, cùng bộ máy hợp lý, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin lãnh đạo TP hiện điều hành công tác tổ chức bộ máy theo các đánh giá chọn người cho công việc. TP cố gắng chọn người hợp lý nhất, chọn đúng người, đánh giá đúng, thực chất cán bộ, không theo cảm tính và chuẩn bị người tích cực cho tương lai.

TP.HCM cũng chủ trương mạnh dạn xử lý vướng mắc. Lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy làm gương trong công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp tục chọn người vì công việc. Ông mong muốn cán bộ luôn ý thức để làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn, hào hứng hơn. Các tổ chức cần rà soát, sắp xếp lại vị trí công tác phù hợp.

Theo ông, sau một năm sáp nhập, một số địa bàn ở TP.HCM hoạt động chưa thực sự trơn tru. Với những đơn vị chịu sự sắp xếp hay giữ nguyên đều phải thay đổi để hoạt động hiệu quả hơn. Ngay cả các doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ có đề án sắp xếp lại.

Đề cập đến chủ trương điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng việc này không dễ nhưng nhìn tổng thể vẫn làm được nếu tính toán thuận lợi cho cán bộ trong thực thi công việc. Ông mong muốn các đơn vị đặt lợi ích chung lên trên để điều chuyển cán bộ phù hợp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng thông tin TP sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi. TP giao Ban Tổ chức Thành ủy cùng Sở Nội vụ tổ chức tìm kiếm sinh viên giỏi, có tiềm năng để thu hút vào hệ thống. TP có thể cấp học bổng trước cho đối tượng này, đồng thời sẵn sàng có cơ chế như hỗ trợ về nhà ở xã hội khi các trường hợp này làm việc cho TP.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đến cuối tháng 6-2026 phải hoàn tất bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Từ đầu tháng 7, TP.HCM sẽ thí điểm áp dụng và dự kiến áp dụng chính thức từ đầu năm 2027.