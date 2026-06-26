Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố và phân loại đơn vị hành chính cấp xã 26/06/2026 10:57

(PLO)- Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933, trong khi đó Thanh Hóa cũng đã hoàn tất phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I để trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Sau sắp xếp, Thanh Hóa giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933 đơn vị

Sáng 26-6, UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; hoàn tất phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I để trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20-5-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22-5, chỉ đạo khẩn trương xây dựng phương án chi tiết sắp xếp thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, bảo đảm quy trình chặt chẽ và sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy.

Theo đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ có quy mô lớn, thời gian thực hiện ngắn, tác động trực tiếp đến tổ chức cộng đồng dân cư, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống người dân.

Thanh Hóa xác định đây không đơn thuần là việc giảm số lượng đầu mối mà phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, địa lý, dân cư cũng như yêu cầu quốc phòng - an ninh của từng địa bàn.

Toàn cảnh phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên cơ sở phương án của 166 xã, phường, Sở Nội vụ đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Ngày 4-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo và ban hành Kết luận số 393-KL/TU về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Kết luận số 401-KL/TU. Cùng ngày 4-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tạo sự đồng thuận, các xã, phường đã tổ chức 1.831 hội nghị quán triệt, triển khai với sự tham gia của 123.424 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cũng ban hành 220 chỉ thị, 384 kế hoạch và xây dựng 166 đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Các đề án được công khai để cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến được thực hiện tại 4.126 thôn, tổ dân phố với 973.737 hộ gia đình. Trong đó, có 915.370 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia, đạt 94,01%; số cử tri đồng ý là 903.723 người, đạt 98,73% số cử tri tham gia lấy ý kiến.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ cử tri đồng thuận rất cao với chủ trương sắp xếp, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường góp phần tập trung tối đa nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng tự quản và hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong ảnh là trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chiều qua 25-6, toàn bộ 166/166 xã, phường đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933 đơn vị, giảm 2.418 thôn, tổ dân phố, tương ứng giảm 55,6%.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, kết quả sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cộng đồng, nâng cao chất lượng tự quản và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Hoàn thiện đề án để Thanh Hóa đạt tiêu chí tỉnh loại I

Song song với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định.

Theo đó, tại phiên họp chuyên đề ngày 24-6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất thông qua quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi trình HĐND tỉnh quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh kết luận tại phiên họp chuyên đề ngày 24-6, thống nhất thông qua quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: PHONG SẮC

Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm các đơn vị mới sau sắp xếp không chỉ ổn định về tổ chức mà còn hoạt động thực chất, hiệu quả, triển khai phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ngày 17-6, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND phân loại 35 xã, phường đạt loại I; 88 xã, phường đạt loại II và 43 xã đạt loại III.

Kết quả phân loại là căn cứ quan trọng để bố trí tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng lãnh đạo, quản lý, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và phân bổ nguồn lực phát triển phù hợp với từng địa bàn.

Ngay sau khi hoàn thành phân loại cấp xã, UBND tỉnh tiếp tục xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa. Ngày 25-6-2026, tại phiên họp thường kỳ tháng 6, UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Đề án trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ xem xét theo thẩm quyền.

Theo đề án, tỉnh Thanh Hóa có dân số hơn 4,26 triệu người, diện tích trên 11.111 km2; GRDP năm 2025 đạt hơn 333.600 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước gần 55.000 tỷ đồng. Kết quả chấm điểm Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, cao hơn mức tối thiểu 75 điểm theo quy định đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Hình ảnh các thôn tái định cư ở miền tây xứ Thanh góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố; phân loại 166 xã, phường và thông qua Đề án phân loại tỉnh Thanh Hóa đạt loại I được xem là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.