Hà Nội có thể làm cơ quan chủ quản 2 dự án đường sắt quốc gia 40.000 tỉ đồng 25/06/2026 18:54

(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.

Chiều 25-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và một số bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết hai dự án dự kiến được giao cho thành phố thực hiện gồm tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên, với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỉ đồng.

Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm di dời tuyến đường sắt quốc gia hiện hữu ra khỏi khu vực nội đô, tạo điều kiện triển khai quy hoạch đô thị, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A và thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác.

Nếu thực hiện theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị và triển khai có thể kéo dài 4-5 năm, trong khi thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định việc triển khai hai dự án nêu trên là điều kiện tiên quyết để di dời và tổ chức lại tuyến đường sắt hiện hữu đoạn Ngọc Hồi - Hà Nội - Gia Lâm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án tổ chức hệ thống ga trung tâm để bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài.

Lãnh đạo các bộ Tài chính, Tư pháp, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thống nhất chủ trương giao Hà Nội làm cơ quan chủ quản các dự án đường sắt quốc gia. Các cơ quan này cũng cho rằng cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý vướng mắc từ Luật Đường sắt hiện hành trước khi áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 258/2025 của Quốc hội.

Về lâu dài, các ý kiến đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật Đường sắt theo hướng mở rộng phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản dự án đường sắt trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản. Ảnh: VGP

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 258 của Quốc hội để triển khai dự án.

Phó Thủ tướng thường trực giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Ông Phạm Gia Túc cũng lưu ý nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.