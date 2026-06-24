Luật Đô thị đặc biệt sẽ gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế cho TP.HCM 24/06/2026 21:41

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Luật đô thị đặc biệt khi được xem xét, thông qua sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo thêm động lực và không gian phát triển mới cho TP.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Tư pháp, ngày 24-6, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến về nội dung, hồ sơ dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết việc xây dựng dự án Luật đang được triển khai trong điều kiện hết sức gấp rút. Các cơ quan liên quan chỉ có thời gian ngắn để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp có thẩm quyền. Đây là khối lượng công việc rất lớn, tạo áp lực không nhỏ đối với cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như các cơ quan phối hợp.

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, Bộ Tư pháp và UBND TP.HCM đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng dự thảo Luật. Hai cơ quan đã tổ chức nhiều cuộc họp kỹ thuật, các hội thảo khoa học và các phiên làm việc chuyên sâu tại TP.HCM và Hà Nội nhằm trao đổi, thảo luận, rà soát nội dung dự thảo Luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTP

Nhấn mạnh việc xây dựng dự án luật trên tinh thần “Cả nước vì TP.HCM, TP.HCM vì cả nước”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú mong muốn nhận được những ý kiến phản biện thẳng thắn, tâm huyết và có chất lượng cao để góp phần xây dựng một đạo luật vừa bảo đảm cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho TP.HCM, vừa giữ được sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho rằng cần xã hội hóa các dịch vụ công, mở không gian để các thành phần xã hội tham gia giải quyết các vấn đề hệ thống hành chính, hệ thống chính quyền đang làm. Cạnh đó, dự thảo Luật cũng cần rà soát, bổ sung chính sách để phát triển kinh tế tư nhân bởi đây là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, khẳng định việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là mong mỏi, kỳ vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong nhiều năm qua.

Theo ông Cường, TP đang đứng trước yêu cầu cần có một khung khổ pháp lý đồng bộ, phù hợp với vị thế và vai trò của một đô thị đặc biệt. Từ đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo thêm động lực và không gian phát triển mới, giúp TP phát huy tốt hơn vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là mong mỏi, kỳ vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong nhiều năm qua. Ảnh: BTP

Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng hội thảo tham vấn đây là bước đi hết sức quan trọng trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật. Những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan quản lý và các đại biểu sẽ là cơ sở quan trọng giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định của dự thảo theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi được ban hành, tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm phân quyền mạnh mẽ cho đô thị đặc biệt, gắn với kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí và khuyến khích đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tiếp thu ý kiến, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết Bộ Tư pháp cùng UBND TP.HCM tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật. Trên cơ sở đó, dự thảo sẽ được gửi xin ý kiến chính thức các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ.