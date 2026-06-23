Từ 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 1579 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Trong đó, Quyết định 1116 sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc.
Cụ thể, theo Quyết định 1116, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe.
Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ...).
Ngoài ra, Quyết định 1116 đặt mục tiêu đạt 90% số xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi vào năm 2030.
Và đạt ít nhất 20% số xã, phường, đặc khu thí điểm, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày vào năm 2030; đạt 100% số tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa vào năm 2030; đạt 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa vào năm 2030.
Ngoài ra, Quyết định 1116 quy định Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn quốc; lồng ghép các nội dung của Chương trình vào các chương trình, dự án khác về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Nghiên cứu, xây dựng, vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Bố trí các dự án về chăm sóc người cao tuổi vào trong các chương trình, dự án đầu tư công trung hạn, hằng năm của Bộ Y tế gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ.
Song song đó, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thành lập cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa; hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai Chương trình.
Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch; triển khai và giám sát việc thực hiện Chương trình...
UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí thực hiện Chương trình...