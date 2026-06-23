Từ 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm 23/06/2026 20:12

(PLO)- Đó là quy định mới vừa được nêu tại Quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 1579 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 1579 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Trong đó, Quyết định 1116 sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng thay đổi phạm vi địa bàn và mở rộng hoạt động chăm sóc.

Cụ thể, theo Quyết định 1116, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe.

Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ...).

Từ 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

Ngoài ra, Quyết định 1116 đặt mục tiêu đạt 90% số xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi vào năm 2030.

Và đạt ít nhất 20% số xã, phường, đặc khu thí điểm, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày vào năm 2030; đạt 100% số tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa vào năm 2030; đạt 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa vào năm 2030.