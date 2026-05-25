Người dân TP.HCM sẽ được khám sức khỏe miễn phí theo 3 gói theo độ tuổi

Ngày 25-5, lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về công tác khám sức khỏe toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống y tế trên địa bàn TP.
Tại buổi làm việc, Sở Y tế TP.HCM trình dự thảo Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
Theo đề án, chương trình hướng đến toàn bộ công dân thực tế cư trú trên địa bàn TP.HCM. Diện đối tượng bao gồm người thường trú và tạm trú được xác định qua ứng dụng VNeID, cùng các đơn vị do TP quản lý và người lao động đang làm việc trên địa bàn.
Ngành y tế đặc biệt ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở khu vực khó khăn nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Dự kiến trong năm 2026, TP.HCM sẽ tổ chức khám cho khoảng 15 triệu lượt người dân, với mục tiêu 100% người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.
Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 2.507 tỉ đồng cho 10,3 triệu lượt người dân, chưa bao gồm hơn 4,5 triệu lao động chính thức do các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe theo quy định.
Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ triển khai ba gói khám sức khỏe phù hợp theo từng nhóm tuổi, căn cứ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Trong đó, gói khám dành cho trẻ dưới 6 tuổi tập trung theo dõi tăng trưởng, đánh giá dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.
Gói khám cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi chú trọng phát hiện sớm các bệnh học đường như tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, đồng thời đánh giá sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Đối với người từ 18 tuổi trở lên, chương trình sẽ thực hiện khám đa chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản và chụp X-quang ngực. Riêng lao động nữ sẽ được tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”
Việc triển khai đề án khám sức khỏe toàn dân phải gắn với đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và thực hiện đồng bộ các chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết 72-2025.
Đề nghị Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo trên cơ sở lấy thêm ý kiến của lãnh đạo các cơ sở y tế. Đồng thời, giao Văn phòng Thành ủy phối hợp khảo sát hệ thống y tế tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để xây dựng định hướng đầu tư theo mô hình đa cực.
Đề nghị Đảng ủy UBND TP khẩn trương hoàn thiện đề án để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp phục vụ triển khai.
Đề án phải xác định rõ các thông số, nguồn lực, cơ chế vận hành, tiến độ thực hiện, trách nhiệm từng đơn vị, “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Đề án cần sự tham gia đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Mặt trận Quốc tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo.
Trong đó, ngành quy hoạch phải tích hợp quy hoạch y tế vào quy hoạch tổng thể TP.HCM với tầm nhìn dài hạn; ngành tài chính cần phối hợp xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp cho ngành y tế.
Cần đặc biệt lưu ý việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng già hóa dân số, phát triển y tế vùng ven, biển đảo và bảo đảm điều kiện làm việc cho nhân viên y tế, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh.