Người dân TP.HCM sẽ được khám sức khỏe miễn phí theo 3 gói theo độ tuổi 25/05/2026 17:25

(PLO)- Người dân TP.HCM sẽ được khám sức khỏe theo 3 gói, chia từng độ tuổi, ưu tiên nhóm yếu thế.

Ngày 25-5, lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về công tác khám sức khỏe toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống y tế trên địa bàn TP.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế TP.HCM trình dự thảo Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo đề án, chương trình hướng đến toàn bộ công dân thực tế cư trú trên địa bàn TP.HCM. Diện đối tượng bao gồm người thường trú và tạm trú được xác định qua ứng dụng VNeID, cùng các đơn vị do TP quản lý và người lao động đang làm việc trên địa bàn.

Ngành y tế đặc biệt ưu tiên các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở khu vực khó khăn nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Người dân TP.HCM khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế ở TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Dự kiến trong năm 2026, TP.HCM sẽ tổ chức khám cho khoảng 15 triệu lượt người dân, với mục tiêu 100% người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 2.507 tỉ đồng cho 10,3 triệu lượt người dân, chưa bao gồm hơn 4,5 triệu lao động chính thức do các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ triển khai ba gói khám sức khỏe phù hợp theo từng nhóm tuổi, căn cứ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trong đó, gói khám dành cho trẻ dưới 6 tuổi tập trung theo dõi tăng trưởng, đánh giá dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Gói khám cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi chú trọng phát hiện sớm các bệnh học đường như tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, đồng thời đánh giá sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, chương trình sẽ thực hiện khám đa chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản và chụp X-quang ngực. Riêng lao động nữ sẽ được tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung.