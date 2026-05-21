TP.HCM họp khẩn phòng chống Ebola, kích hoạt đội phản ứng nhanh toàn quốc 21/05/2026 20:57

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, ngành y tế đã họp khẩn triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam.

Tối 21-5, Viện Pasteur TP.HCM cho biết đơn vị vừa tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ bốn Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur cùng 34 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, TP trên cả nước.

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo mới nhất về dịch bệnh này.

Theo cập nhật từ các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, tính đến ngày 20-5-2026, thế giới đã ghi nhận 600 trường hợp nghi ngờ mắc Ebola và 139 ca tử vong nghi ngờ. Trong đó có 51 trường hợp được xác định tại tỉnh Ituri và Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tại Uganda ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có một ca tử vong tại thủ đô Kampala. Cả hai trường hợp đều đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài ra, ít nhất bốn nhân viên y tế tử vong với các triệu chứng của bệnh Ebola.

WHO xác định dịch Ebola do chủng Bundibugyo là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Ngay sau công bố của WHO, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại cửa khẩu và đến nay chưa phát hiện trường hợp nghi mắc Ebola nào nhập cảnh.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur nhấn mạnh dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Ebola nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn hiện hữu trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để ngay từ trường hợp nghi ngờ đầu tiên.

Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; rà soát năng lực xét nghiệm, thu dung điều trị; chuẩn bị vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ cá nhân; cập nhật quy trình xử lý ca bệnh nghi ngờ và tổ chức tập huấn chuyên môn cho lực lượng y tế dự phòng các tuyến.

Đại diện CDC các địa phương cũng báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị, phương án tăng cường giám sát, đáp ứng cũng như những khó khăn, đề xuất trong công tác phòng chống Ebola tại địa phương.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur cho biết Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong giám sát và xử lý các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện bệnh Ebola chủ yếu lưu hành tại Congo, Uganda và một số khu vực lân cận ở châu Phi. Theo đánh giá của WHO, nguy cơ đối với Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng không loại trừ khả năng dịch xâm nhập.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm, cách ly, truy vết, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc điều trị và truyền thông nguy cơ.

Ngành y tế cũng yêu cầu các địa phương rà soát, kích hoạt lại các đội phản ứng nhanh đã được thành lập trong các đợt dịch trước đây nhằm bảo đảm sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống phát sinh.

Theo Quyết định 2914/QĐ-BYT của Bộ Y tế, nhiệm vụ xét nghiệm xác định Ebola được giao cho Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Hai đơn vị hiện đã sẵn sàng phối hợp triển khai xét nghiệm Ebola và các kỹ thuật chuyên sâu như giải trình tự gen. Các nhà khoa học cũng đang tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phương pháp xét nghiệm nhanh hơn với chủng virus hiện nay nhằm phát hiện sớm ca bệnh.

Lãnh đạo các viện lưu ý việc xác định ca nghi ngờ phải dựa trên triệu chứng lâm sàng kết hợp chặt chẽ với yếu tố dịch tễ, đặc biệt là tiền sử đi về từ vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với hoạt động kiểm dịch và truyền thông, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp nhằm nhanh chóng phát hiện người đi về từ vùng dịch. Ngành y tế cũng đề nghị triển khai thông tin cảnh báo, hướng dẫn khai báo y tế trên các bảng điện tử tại khu vực cửa khẩu để người dân chủ động khai báo, thay vì chỉ phụ thuộc vào giám sát thụ động.