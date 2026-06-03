Ứng dụng công nghệ in 3D, cứu thành công hai ca đa chấn thương nặng 03/06/2026 14:24

(PLO)- Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa lần đầu phẫu thuật thành công hai ca đa chấn thương phức tạp bằng công nghệ in 3D ngay tại địa phương.

Ngày 3-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết Bệnh viện Nhân dân 115 đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phẫu thuật thành công hai trường hợp đa chấn thương nặng kèm tổn thương khung chậu phức tạp. Đây là những ca bệnh mà trước đây phần lớn phải chuyển lên các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM để điều trị.

Theo Sở Y tế TP.HCM, điểm nổi bật của hai ca phẫu thuật là ứng dụng công nghệ in 3D để tái tạo chính xác cấu trúc khung chậu của người bệnh trước mổ. Thông qua mô hình 3D, ê-kíp có thể đánh giá toàn diện mức độ tổn thương, xây dựng chiến lược phẫu thuật tối ưu, lựa chọn vật liệu kết hợp xương phù hợp và nâng cao độ chính xác trong quá trình can thiệp.

Ngày 29-5, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa về hai trường hợp chấn thương nặng, Bệnh viện Nhân dân 115 đã cử BS CKII Nguyễn Cao Viễn, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng Đơn vị Vi phẫu Tạo hình, cùng ê-kíp chuyên gia đến hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn và thống nhất phương án điều trị với các bác sĩ địa phương.

Các bác sĩ ứng dụng công nghệ in 3D để tái tạo chính xác cấu trúc khung chậu của người bệnh trước mổ. Ảnh: SYT

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam (37 tuổi) bị đa chấn thương nặng với nhiều tổn thương phức tạp vùng khung chậu, chi trên và bàng quang. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã thực hiện thành công phẫu thuật kết hợp xương khung chậu, xử trí tổn thương khớp mu phức tạp và cố định các vị trí gãy xương chi trên.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam (61 tuổi) bị gãy phức tạp vùng khung chậu, ổ cối và tay trái. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ với nhiều kỹ thuật chuyên sâu dưới màn hình tăng sáng. Ê-kíp đã xử trí thành công các tổn thương phối hợp và phục hồi cấu trúc giải phẫu khung chậu cho người bệnh.

Kết quả kiểm tra sau phẫu thuật cho thấy cấu trúc giải phẫu khung chậu của cả hai bệnh nhân được phục hồi tốt. Sau ba ngày hậu phẫu, người bệnh đều ổn định, có thể vận động tại giường, bắt đầu tập phục hồi chức năng và tiếp tục được theo dõi tích cực.

Theo các chuyên gia, gãy khung chậu phức tạp là một trong những dạng chấn thương nặng, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp đa chuyên khoa cùng trang thiết bị hiện đại.

Việc thực hiện thành công các ca phẫu thuật này ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng do chuyển viện, giảm chi phí và áp lực cho gia đình mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế địa phương.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện đầu ngành của TP.HCM với các bệnh viện khu vực.

Thông qua chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, hỗ trợ trực tiếp tại chỗ và đồng hành trong điều trị các ca bệnh khó, các bệnh viện tuyến trên không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế địa phương, giảm chuyển tuyến không cần thiết và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.