Người đàn ông bất ngờ rơi vào phản vệ nặng sau khi ăn cá ngừ 23/06/2026 10:41

(PLO)- Sau khi ăn cá ngừ khoảng 2 giờ, một người đàn ông ở TP.HCM bất ngờ xuất hiện mề đay toàn thân, khó thở, tụt huyết áp và được xác định bị phản vệ độ III, phải cấp cứu khẩn cấp.

Ngày 23-6, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp phản vệ nặng sau ăn cá ngừ, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc nhận biết sớm và xử trí phản vệ - tình trạng cấp cứu có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân là TNH (48 tuổi, ngụ TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất lúc 15 giờ 30 phút ngày 16-6 trong tình trạng nổi mề đay, ban đỏ ngứa toàn thân và khó thở sau khoảng 2 giờ ăn cá ngừ. Trước đó, người bệnh chưa từng ghi nhận tiền sử dị ứng với loại thực phẩm này.

Bệnh nhân bị phản vệ độ III sau khi ăn cá ngừ. Ảnh: BVCC

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện mề đay lan toàn thân, ngứa nhiều, khó thở, mệt mỏi, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg, tay chân lạnh.

Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ độ III, lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu theo phác đồ, bao gồm tiêm adrenalin và thực hiện các biện pháp hồi sức cần thiết.

Sau xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, huyết áp và mạch ổn định. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị và theo dõi.

BS Trần Thị Quỳnh Nga, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất cho biết nhiều người cho rằng chỉ những người có tiền sử dị ứng mới có nguy cơ bị phản vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số trường hợp vẫn có thể xuất hiện phản ứng dị ứng dù trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với cùng loại thực phẩm mà không ghi nhận bất thường.

Không ít trường hợp trước đây vẫn sử dụng hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác hoàn toàn bình thường nhưng sau đó lại xuất hiện phản ứng dị ứng. Đây là tình huống không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

Theo các bác sĩ, phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các tác nhân thường gặp gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác.

Người dân cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hoặc tiếp xúc với các tác nhân nghi ngờ.

Khi xuất hiện các biểu hiện nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với các dấu hiệu dị ứng xuất hiện sau ăn uống hoặc dùng thuốc. Việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.