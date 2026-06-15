Bộ Y tế đề nghị ngừng lưu hành sữa Nara Organics 15/06/2026 15:57

(PLO)- Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, ngừng lưu hành và thu hồi sữa Nara Organics nếu xuất hiện tại Việt Nam sau cảnh báo từ FDA về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành về cảnh báo thu hồi sữa Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula.

Cục cho biết ngày 13-6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất, được phân phối qua hệ thống cửa hàng bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com trong khoảng thời gian từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026 và không được phân phối ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông báo được đưa ra sau khi ghi nhận ba trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum tại ba tiểu bang gồm California, Pennsylvania và Washington. Theo báo cáo, các trường hợp này đều có sử dụng sản phẩm nêu trên trước khi khởi phát bệnh.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, ngừng lưu hành và thu hồi sữa Nara Organics nếu xuất hiện tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất; làm việc với công ty công bố sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho nơi phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).